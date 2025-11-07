Boeing: Válságból fellendülés felé?

A Boeing részvényei közel 50 százalékot estek a 2019. évi történelmi csúcshoz képest. A Lion Air és az Ethiopian Airlines tragédiája, valamint az Alaska Airlines balesete súlyosan megtépázta az ikonikus amerikai repülőgépgyártó renoméját.

Bizakodást keltő eredményt közölt a Boeing a harmadik negyedévben / Fotó: Shutterstock

A 2018 és 2019-es balesetek közel két évre földre kényszerítették a Boeing 737 MAX gépcsaládját, amely a vállalat új generációs, az Airbus A320neóval versenyző, keskeny törzsű repülőgépe volt. Mindezek következtében a vállalat vezetősége is lecserélődött, a 737 MAX fejlesztési programot levezénylő Denis Muilenburg 2019-ben lemondott vezérigazgatói posztjáról, és helyére Dave Calhoun került, akinek a fő célja a 737 MAX engedélyeinek visszaszerzése volt. A vállalattal szembeni bizalomvesztés már ekkor láthatóvá vált. A kereskedelmi repülőgépgyártó üzletág bevétele két év alatt közel felére csökkent a géptípus földre kényszerítése miatt, majd a globális pandémia is tovább rontott a helyzeten.

Az Alaska Airlines balesete újabb csapás volt a vállalat számára. A vizsgálatok megállapították, hogy minőség-ellenőrzési és gyártási mulasztásra is visszavezethető a vészkijárati oldalpanel balesete, mindezek miatt pedig az Amerikai Légügyi Hatóság (FAA) havi 38 darabban maximálta a MAX gépcsalád gyártási számát. A baleset után nem sokkal Calhoun bejelentette, hogy lemond vezérigazgatói tisztségéről, és 2024 augusztusában átadta a stafétát a 35 éves repülőgépipari tapasztalattal rendelkező Kelly Ortbergnek. Az új vezérigazgató vezetése alatt jelentős változtatások történtek a vállalatnál. A menedzsmentet visszaköltöztették Seattle-be, ahol a gyártás is zajlik, felfüggesztették az 1,1 milliárd dolláros új generációs X-66 repülőgép kísérleti programot, valamint több mint 21 milliárd dollár tőkét vontak be 113 millió darab részvény kibocsátásával.

Bizakodást keltő eredményt közölt a Boeing a harmadik negyedévben

A fenti intézkedések óvatos optimizmusra adhatnak okot. A vállalat legutóbbi, harmadik negyedéves bevétele 31 százalékkal emelkedett éves alapon, 23,3 milliárd dollárra. Az FAA havi 38 darabról 42-re emelte a MAX repülők gyártási számát, a védelmi és globális szolgáltatási üzletág stabil bevételt hozott (habár a fix összegű szerződések miatt továbbra is veszteséges), míg a szolgáltatási szegmens mára fontos profitforrássá vált. Mindezek ellenére a vállalat 5,3 milliárd dolláros nettó veszteséget jelentett a negyedévre. Ennek nagy része egy 4,9 milliárd dolláros leírás volt, ami a 777X program újabb csúszásához kapcsolódik. Az operatív marzsok továbbra is negatívak, de a harmadik negyedévben pozitív szabad cash flow-t produkált a Boeing.