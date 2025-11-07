Deviza
EUR/HUF386.4 +0.08% USD/HUF335.01 +0.2% GBP/HUF439.37 0% CHF/HUF414.77 0% PLN/HUF90.91 +0.05% RON/HUF75.97 +0.06% CZK/HUF15.87 -0.01% EUR/HUF386.4 +0.08% USD/HUF335.01 +0.2% GBP/HUF439.37 0% CHF/HUF414.77 0% PLN/HUF90.91 +0.05% RON/HUF75.97 +0.06% CZK/HUF15.87 -0.01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
stratégia
légitársaság
Boeing

Boeing: Válságból fellendülés felé?

A megrendelésállomány stabil növekedése továbbra is kényelmes védelmet adhat a vállalat számára. Jelenleg több mint 6200 repülőgépre van megrendelés, összesen 535 milliárd dollár értékben, ami közel tízévnyi bevételt biztosíthat. A fő kérdés az, hogy a közeljövőben tovább tudja-e növelni a legyártható gépek számát a Boeing.
Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője
2025.11.07, 06:57

A Boeing részvényei közel 50 százalékot estek a 2019. évi történelmi csúcshoz képest. A Lion Air és az Ethiopian Airlines tragédiája, valamint az Alaska Airlines balesete súlyosan megtépázta az ikonikus amerikai repülőgépgyártó renoméját. 

Boeing
Bizakodást keltő eredményt közölt a Boeing a harmadik negyedévben / Fotó: Shutterstock

A 2018 és 2019-es balesetek közel két évre földre kényszerítették a Boeing 737 MAX gépcsaládját, amely a vállalat új generációs, az Airbus A320neóval versenyző, keskeny törzsű repülőgépe volt. Mindezek következtében a vállalat vezetősége is lecserélődött, a 737 MAX fejlesztési programot levezénylő Denis Muilenburg 2019-ben lemondott vezérigazgatói posztjáról, és helyére Dave Calhoun került, akinek a fő célja a 737 MAX engedélyeinek visszaszerzése volt. A vállalattal szembeni bizalomvesztés már ekkor láthatóvá vált. A kereskedelmi repülőgépgyártó üzletág bevétele két év alatt közel felére csökkent a géptípus földre kényszerítése miatt, majd a globális pandémia is tovább rontott a helyzeten. 

Az Alaska Airlines balesete újabb csapás volt a vállalat számára. A vizsgálatok megállapították, hogy minőség-ellenőrzési és gyártási mulasztásra is visszavezethető a vészkijárati oldalpanel balesete, mindezek miatt pedig az Amerikai Légügyi Hatóság (FAA) havi 38 darabban maximálta a MAX gépcsalád gyártási számát. A baleset után nem sokkal Calhoun bejelentette, hogy lemond vezérigazgatói tisztségéről, és 2024 augusztusában átadta a stafétát a 35 éves repülőgépipari tapasztalattal rendelkező Kelly Ortbergnek. Az új vezérigazgató vezetése alatt jelentős változtatások történtek a vállalatnál. A menedzsmentet visszaköltöztették Seattle-be, ahol a gyártás is zajlik, felfüggesztették az 1,1 milliárd dolláros új generációs X-66 repülőgép kísérleti programot, valamint több mint 21 milliárd dollár tőkét vontak be 113 millió darab részvény kibocsátásával. 

Bizakodást keltő eredményt közölt a Boeing a harmadik negyedévben

A fenti intézkedések óvatos optimizmusra adhatnak okot. A vállalat legutóbbi, harmadik negyedéves bevétele 31 százalékkal emelkedett éves alapon, 23,3 milliárd dollárra. Az FAA havi 38 darabról 42-re emelte a MAX repülők gyártási számát, a védelmi és globális szolgáltatási üzletág stabil bevételt hozott (habár a fix összegű szerződések miatt továbbra is veszteséges), míg a szolgáltatási szegmens mára fontos profitforrássá vált. Mindezek ellenére a vállalat 5,3 milliárd dolláros nettó veszteséget jelentett a negyedévre. Ennek nagy része egy 4,9 milliárd dolláros leírás volt, ami a 777X program újabb csúszásához kapcsolódik. Az operatív marzsok továbbra is negatívak, de a harmadik negyedévben pozitív szabad cash flow-t produkált a Boeing. 

Az Airbus nehézségei is segítenek

A kereskedelmi repülőgépgyártás piacán a Boeing és az Airbus duopóliuma komoly belépési korlátokkal védett. A keresletet az Airbus egyedül nem tudja kielégíteni, az A320-as gépcsaládból évente 900 darabot képes legyártani a 2027-ig tartó időszakban, ami messze elmarad a megrendelések növekedési ütemétől, az európai repülőipari vállalat emellett a saját gyártási problémáival is küzd. A korlátok ellenére azonban vannak régi-új kihívói is a duopóliumnak, a brazil Embraer és a kínai Comac. Azonban az Embraer keskeny törzsű gépeinek kapacitása elmarad a duopólium kínálata mögött, míg a Comac nem rendelkezik európai és amerikai tanúsítvánnyal. 

Technikai szempontból nem feltétlenül most érdemes belépni

Az árfolyam intenzív csökkenést követően a 200 napos mozgóátlag alá csúszott (200,09 dollár), további támaszok még 196,6 és 188,6 dollárnál láthatók. Ha ezekről a szintekről felpattanás történne, 210, majd 220 dollárnál húzódnak fontosabb ellenállási szintek, utóbbi esetében az 50 és a 100 napos mozgóátlag.

A növekvő megrendelésállomány biztosíthatja a jövőt

A megrendelésállomány stabil növekedése továbbra is kényelmes védelmet adhat a vállalat számára. Jelenleg 

  • több mint 6200 repülőgépre van megrendelés, 
  • összesen 535 milliárd dollár értékben, 
  • ami közel 10 évnyi bevételt biztosíthat. 

A fő kérdés az, hogy a közeljövőben tovább tudja-e növelni a legyártható gépek számát a Boeing. A vállalatot követő elemzők alapvetően ebben hisznek, a konszenzusos céláruk (256 dollár) alapján a Boeing 30 százalékkal alulértékelt.

A pozitív kilátások ellenére azonban számolni kell a gyártási problémák esetleges újabb felmerülésével, a 777X program további csúszásával, valamint a globális gazdasági környezet változásaival, amelyek mind hatással lehetnek a légitársaságok megrendeléseire.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu