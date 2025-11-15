Deviza
EUR/HUF384.47 0% USD/HUF330.8 0% GBP/HUF435.35 +0.04% CHF/HUF415.97 -0.04% PLN/HUF90.93 0% RON/HUF75.62 0% CZK/HUF15.9 0% EUR/HUF384.47 0% USD/HUF330.8 0% GBP/HUF435.35 +0.04% CHF/HUF415.97 -0.04% PLN/HUF90.93 0% RON/HUF75.62 0% CZK/HUF15.9 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
lopás
önkiszolgáló kassza
pénztár

Ezt már nem bírják az idegek, elszemtelenedtek a bolti szarkák Dániában és Németországban

Az önkiszolgáló kasszák hatalmas kísértést jelentenek Nyugaton is az enyveskezűeknek. Az áruházaknak ott is kevés eszközük van a bolti szarkák elleni védekezésre.
Murányi Ernő
2025.11.15, 11:18
Frissítve: 2025.11.15, 11:35

Kevesebb mint egy évig bírta a küzdelmet a bolti szarkák ellen Fie Solverblad, az odensei Coop365 áruház üzletvezetője, ezután kénytelen volt felmondani, mert egyre több vásárló csalt az önkiszolgáló pénztáraknál, ő pedig nem tudta csökkenteni a lopások számát, az ellopott áru mennyiségét – írja a dán Fyens Stiftstidende hírportál. 

Rewe - Self-service checkout bolti szarkák
A bolti szarkák rákaptak az önkiszolgáló kasszákra / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

A bolti szarkák miatt mondott fel a dán üzletvezető

Odense egy nagyváros a Fyn szigeten, körülbelül 180 ezer lakossal. Fie Solverblad, aki a Coop365 áruházlánc helyi fiókját vezette, a munkáját végezve észrevette, hogy egyre több vásárló arra használja a Scan and Pay önkiszolgáló fizetést a pénztáraknál, hogy árukat lopjon el a boltból, egyszerűen mellőzve az árucikkek beolvasását. 

Először megpróbálta felvenni a harcot a szarkákkal, júliusban például elérte, hogy minden második önkiszolgáló fizetést ellenőrizzenek a korábbi minden negyedik helyett, az eredmény azonban meglehetősen visszafogott volt, nem sikerült érdemi javulást elérnie. 

Most itt az ideje, hogy új kihívások után nézzek

– mondta a portálnak Solverblad.

Németországban hatalmas a kár

Nemcsak Dániában, hanem Németországban is egyre több a bolti lopás – teszi hozzá a német Focus Online.

Az áru biztosítása és az alkalmazottak képzése ellenére a kereskedelemben mindent ellopnak, ami nincs odaszögezve. Különösen a szervezett és hivatásos bolti lopások okoztak fájdalmas veszteségeket a kiskereskedelemnek az elmúlt években

– nyilatkozta nemrég Frank Horst, a kölni EHI Retail Institute kiskereskedelem-kutató intézet munkatársa.

Az EHI tanulmánya szerint a csalók és a tolvajok csak tavaly mintegy 2,95 milliárd euró kárt okoztak a német kereskedelmi vállalkozásoknak.

 Ez 4,6 százalékkal több, mint 2023-ban. A teljes kár zsinórban harmadjára emelkedett, és megdöntötte az eddigi csúcsot. 

A kereskedők egyre szigorúbban próbálnak fellépni a jelenséggel szemben. Egy regensburgi Edeka áruház például megfigyelőrendszert telepített az önkiszolgáló pénztárakhoz, hogy elejét vegyék a lopásoknak. Németországban azonban hatalmas vitát váltott ki az eljárás. Sok vevő nagyon felháborodott, amikor egy ott felvett 38 másodperces TikTok-videó bemutatta, hogy milyen szigorúan figyelik az önkiszolgáló pénztárakat.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu