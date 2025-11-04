Aggódnak a részvénypiacok, jöhet a korrekció?
Lefelé tartottak a főbb európai részvénytőzsdeindexek kedden, a börzenyitás előtti elektronikus kereskedésben, miután a Wall Street vegyesen zárta a hét első tőzsdenapját, lévén a Dow Jones csökkent, míg az S&P 500 és a Nasdaq emelkedett. Ázsiában viszont egyértelmű lefordulás bontakozott ki, a japán Nikkei például több mint 1,7 százalékkal zuhant.
Az Atlanti-óceán innenső oldalán javuló harmadik negyedéves eredményeivel és optimistább év végi előrejelzésével a Philips örvendeztette meg részvényeseit a hajnali órákban. A befektetők emellett mára várják a BP, a Spotify és a Ferrari gyorsjelentését is.
A német DAX 1,02 százalékkal, a párizsi CAC 40 pedig 0,31 százalékkal, a londoni FTSE 100 0,11 százalékkal, míg az Euro Stoxx 50 1,01 százalékkal esett vissza.
Az európai indexekre főként a satuféket behúzó ázsiai börzék gyakoroltak negatív hatást.
Az ázsiai tőzsdéken a feszültség szinte tapintható. A lenyűgöző és már-már ijesztő emelkedés váratlanul megtorpant
– idézi a dpa-AFX Thomas Altmannt, a német QC Partners részvényelemzőjét.
A befektetők aggodalmai a csúcsra futott árfolyamok és egy esetleges korrekció bekövetkezésének kontrasztja miatt fokozódtak.
A BUX 0,1 százalékos, minimális csökkenéssel nyitott, 107 683 ponton.
A vezető részvények közül az OTP kurzusa 0,3 százalékkal, 32 400 forintra, míg a Molé 0,1 százalékkal, 2912 forintra csökkent.
A Richter árfolyama viszont 0,2 százalékkal, 10 370 forintra nőtt, a Magyar Telekom pedig 0,1 százalékkal, 1762 forintra erősödött.
Az euró-dollár keresztárfolyam stabil, 1,1523 körül alakul, míg a forint enyhén veszített erejéből. Reggel 9 körül az eurót 388 forintra tartották a bankközi devizapiacon.