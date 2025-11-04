Aggódnak a részvénypiacok, jöhet a korrekció?

Lefelé tartottak a főbb európai részvénytőzsdeindexek kedden, a börzenyitás előtti elektronikus kereskedésben, miután a Wall Street vegyesen zárta a hét első tőzsdenapját, lévén a Dow Jones csökkent, míg az S&P 500 és a Nasdaq emelkedett. Ázsiában viszont egyértelmű lefordulás bontakozott ki, a japán Nikkei például több mint 1,7 százalékkal zuhant.

Gyengült a BUX / Fotó: Vémi Zoltán

Az Atlanti-óceán innenső oldalán javuló harmadik negyedéves eredményeivel és optimistább év végi előrejelzésével a Philips örvendeztette meg részvényeseit a hajnali órákban. A befektetők emellett mára várják a BP, a Spotify és a Ferrari gyorsjelentését is.

A német DAX 1,02 százalékkal, a párizsi CAC 40 pedig 0,31 százalékkal, a londoni FTSE 100 0,11 százalékkal, míg az Euro Stoxx 50 1,01 százalékkal esett vissza.

Az európai indexekre főként a satuféket behúzó ázsiai börzék gyakoroltak negatív hatást.

Az ázsiai tőzsdéken a feszültség szinte tapintható. A lenyűgöző és már-már ijesztő emelkedés váratlanul megtorpant

– idézi a dpa-AFX Thomas Altmannt, a német QC Partners részvényelemzőjét.

A befektetők aggodalmai a csúcsra futott árfolyamok és egy esetleges korrekció bekövetkezésének kontrasztja miatt fokozódtak.

A BUX 0,1 százalékos, minimális csökkenéssel nyitott, 107 683 ponton.