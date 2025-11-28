Merjünk nagyot álmodni, de hány százalékot mehet még a BUX?

Év eleje óta 38 százalékkal emelkedett a BUX-index, ezzel a világ 15. legjobban teljesítő tőzsdeindexe. Ha viszont a jobb nemzetközi összehasonlíthatóság jegyében euróban vizsgáljuk a hozamokat, akkor a BUX mintegy 49 százalékkal emelkedett, amivel a rendkívül előkelő 5. helyet foglalja el globális összehasonlításban.

Meddig száguldhat még a BUX? / Fotó: sommart sombutwanitkul / shutterstcok(Képünk illusztráció)

Két éven át világbajnoki teljesítményt nyújtott a BUX

Picit távolabbról, 2023 elejétől nézve pedig már 160 százalékos emelkedésnél tart euróban számolva, amivel ismét csak a ranglista 5. helyét foglalja el.

Ilyen előzmények után adja magát a kérdés, hogy hova tovább, még mindig olcsónak számít-e a BUX index?

Ennek megválaszolásához első körben az elemzői konszenzus szerinti célárakat hívtuk segítségül. A négy nagy blue-chip cég — mely az index 90 százalékát lefedi —kellő elemzői lefedettséggel rendelkezik ehhez, a fennmaradó 10 százalékra pedig feltételeztük, hogy fair értékeltségen forognak, így felértékelődési potenciál a tőkeköltséggel egyezik meg, amit 12 százaléknak vettünk.

Így a BUX-indexre 9 százalékos emelkedési potenciált kaptunk. Mivel a 12 hónapos célárakat vettük alapul, így ez is 12 hónapos távra vonatkozik, vagyis picivel tőkeköltség alatti hozam várható a BUX-tól.

Így leginkább jól értékeltnek tekinthető az index, legalábbis az alappálya mellett.

Ha kitörne a béke, hatalmas lendületet kapna a BUX

De játsszunk el a gondolattal, hogy belátható időn belül lezárul az orosz-ukrán háború, és ezáltal egy optimista forgatókönyv valósul meg!

Ebben az esetben nem lenne túlzás feltételezni, hogy a magyar piacot jelenleg jellemző 8-as előretekintő P/E értékeltség a hosszútávú 10,5-es értékre térne vissza, ami 33 százalékos felértékelődési potenciált és ezzel 140 ezer feletti BUX-indexet jelentene.

Az aggregált szintű számítás után nézzük meg, hogy mi történhetne az OTP és a Mol értékeltségével egy ilyen kedvező szcenárió esetében, hiszen ezeknél a részvényeknél lenne a legszembetűnőbb a változás.

OTP, Mol: a béke nyertesei lennének

Az OTP esetében a legjelentősebb hatás a részvények átértékelődése lehetne. Eltűnhetne, vagy legalábbis jelentősen csökkenhetne az a 20 százalékos értékeltségi diszkont, ami jelenleg P/E alapon jellemzi az OTP-t. Ráadásul a kedvezőbb gazdasági környezet pozitívan hatna a hitelezési folyamatokra is. Különösen igaz ez Ukrajna esetében, ahol az újjáépítés nagyszabású hitelprogramokat igényelhet majd.