Deviza
EUR/HUF381.53 0% USD/HUF329.49 +0.16% GBP/HUF435.35 -0.04% CHF/HUF409.33 +0.12% PLN/HUF90.2 -0.03% RON/HUF74.97 +0.04% CZK/HUF15.78 -0.04% EUR/HUF381.53 0% USD/HUF329.49 +0.16% GBP/HUF435.35 -0.04% CHF/HUF409.33 +0.12% PLN/HUF90.2 -0.03% RON/HUF74.97 +0.04% CZK/HUF15.78 -0.04%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
stratégia
bux
orosz-ukrán háború

Merjünk nagyot álmodni, de hány százalékot mehet még a BUX?

Az orosz-ukrán háború lezárása lenne a legjobb hír a magyar piacnak. A BUX-ban még hatalmas potenciál van, amit a béke hívhatna elő.
Nagy András, az Erste részvényelemzője
2025.11.28, 06:57

Év eleje óta 38 százalékkal emelkedett a BUX-index, ezzel a világ 15. legjobban teljesítő tőzsdeindexe. Ha viszont a jobb nemzetközi összehasonlíthatóság jegyében euróban vizsgáljuk a hozamokat, akkor a BUX mintegy 49 százalékkal emelkedett, amivel a rendkívül előkelő 5. helyet foglalja el globális összehasonlításban.

BUX
Meddig száguldhat még a BUX? / Fotó: sommart sombutwanitkul / shutterstcok(Képünk illusztráció)

Két éven át világbajnoki teljesítményt nyújtott a BUX

Picit távolabbról, 2023 elejétől nézve pedig már 160 százalékos emelkedésnél tart euróban számolva, amivel ismét csak a ranglista 5. helyét foglalja el.

Ilyen előzmények után adja magát a kérdés, hogy hova tovább, még mindig olcsónak számít-e a BUX index?

Ennek megválaszolásához első körben az elemzői konszenzus szerinti célárakat hívtuk segítségül. A négy nagy blue-chip cég — mely az index 90 százalékát lefedi —kellő elemzői lefedettséggel rendelkezik ehhez, a fennmaradó 10 százalékra pedig feltételeztük, hogy fair értékeltségen forognak, így felértékelődési potenciál a tőkeköltséggel egyezik meg, amit 12 százaléknak vettünk.

Így a BUX-indexre 9 százalékos emelkedési potenciált kaptunk. Mivel a 12 hónapos célárakat vettük alapul, így ez is 12 hónapos távra vonatkozik, vagyis picivel tőkeköltség alatti hozam várható a BUX-tól. 

Így leginkább jól értékeltnek tekinthető az index, legalábbis az alappálya mellett. 

Ha kitörne a béke, hatalmas lendületet kapna a BUX

De játsszunk el a gondolattal, hogy belátható időn belül lezárul az orosz-ukrán háború, és ezáltal egy optimista forgatókönyv valósul meg!

Ebben az esetben nem lenne túlzás feltételezni, hogy a magyar piacot jelenleg jellemző 8-as előretekintő P/E értékeltség a hosszútávú 10,5-es értékre térne vissza, ami 33 százalékos felértékelődési potenciált és ezzel 140 ezer feletti BUX-indexet jelentene.

Az aggregált szintű számítás után nézzük meg, hogy mi történhetne az OTP és a Mol értékeltségével egy ilyen kedvező szcenárió esetében, hiszen ezeknél a részvényeknél lenne a legszembetűnőbb a változás.

OTP, Mol: a béke nyertesei lennének 

Az OTP esetében a legjelentősebb hatás a részvények átértékelődése lehetne. Eltűnhetne, vagy legalábbis jelentősen csökkenhetne az a 20 százalékos értékeltségi diszkont, ami jelenleg P/E alapon jellemzi az OTP-t. Ráadásul a kedvezőbb gazdasági környezet pozitívan hatna a hitelezési folyamatokra is. Különösen igaz ez Ukrajna esetében, ahol az újjáépítés nagyszabású hitelprogramokat igényelhet majd.

A Mol esetében a potenciális béke egymással ellentétes hatásokat váltana ki. Az Oroszországgal szembeni szankciók fokozatos megszűnése csökkentené az urali kőolaj rendkívül magas diszkontját, ami jelenleg olcsó beszerzési forrást jelent a Mol számára.

Másrészt idővel az Európába irányuló orosz dízelexport is újraindulhatna, lenyomva ezzel a finomítói marzsokat. Ezek időbeli lefutása jelentősen függ attól, hogy milyen ütemben oldják fel az Oroszországgal szembeni gazdasági szankciókat, de ezek a változások a Mol esetében akár 15-20 százalékkal is visszavethetik az EBITDA-termelő képességet.

Ezzel szemben áll, hogy az ellátási kockázatok miatt jelenleg 43 százalékos diszkonttal forog EV/EBITDA alapon a Mol a régiós szektortársakhoz képest. Ez az elmúlt 5 év legnagyobb mértékű diszkontja, ami jelentősen csökkenhetne a béke hatására.

Az átértékelés jóval erősebb pozitív hatással járna, mint a profit várható visszaesése, így az eredő értékelési szempontból határozottan pozitív lenne, és összességében elképzelhetőnek tartanánk egy 25 százalékos felértékelődést is a részvényben.

Fair értékeltségen forog a BUX, de lehet még benne lendület

A fenti hatásokat figyelembe véve viszont már 20 százalék fölötti felértékelődési potenciál látható a BUX-index esetében, pedig a kisebb pozitív hatásokat — amik a Richtert érnék, vagy amik az általánosan jobb gazdasági környezetből fakadnának — még figyelembe sem vettük.

Összefoglalásképpen elmondható, hogy az alappálya mentén fair értékeltségen forog a BUX-index, jelentős további felértékelődéshez pozitív változásokra van szükség, mint amilyet az orosz-ukrán háború lezárása jelentene. Ebben az esetben viszont további 20 százalék vagy e feletti emelkedés még mindig könnyen elképzelhető.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu