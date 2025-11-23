Még egyszer lehúzta a legnagyobb nyugati bankot a szélhámosnő, de mindhiába, börtönbe kell vonulnia

Charlie Javice csúnyán átverte a JPMorgant, amikor 2021-ben 175 millió dollárért adta el fintech startupját, a Franket a bank számára. A gyorsan növekvő vállalkozás felhasználóinak ugyanis a túlnyomó többsége a valóságban nem létezett, azokat a startup alapítójának megbízásából hozták létre.

Charlie Javice az egyik tárgyalás után/Fotó: Brendan McDermid / Reuters

Így verte át a bankot Charlie Javice

Bár az alapító azután is vezethette a startupot, 2023-ra kiderült az igazság, mely szerint a Frank nem 4,25 millió, hanem csak 300 ezer egyetemista felhasználóval rendelkezik, így Javice ellen büntetőeljárás is indult. Azonban

a szélhámosnő sikeresen elérte, hogy a bíróság kötelezze a bankot arra, hogy jogi költségeit fizesse.

Bár az eljárás két év alatt lezajlott, Javice ennyi idő alatt is képes volt bődületes költséget generálni, ami nem is csoda, hiszen öt ügyvédi iroda szolgálatait vette igénybe, többek között olyanokét is, akik Elon Muskot, Harvey Weinsteint vagy épp Sam Bankman-Friedet képviselték korábban – írja a The New York Times.

A JPMorgan ismét futhat a pénze után

A JPMorgan költségén védekező Javice más területeken sem igyekezett spórolni, így drága hotelek, éttermek vagy épp kozmetikumok számláit is továbbította mint jogi költség a bank felé, mely most szeretne szabadulni az eredeti döntés hatálya alól. Ez nem meglepő, hiszen Javice már több mint 73 millió dolláros költséget halmozott fel, ráadásul a banknak a Frank egykori növekedési és felvásárlási vezetőjének, Olivier Amarnak a védelmét is fizetnie kell.

A két egykori startupper egyíütt már több mint 128 millió dolláros számlát halmozott fel,

mely több tíz millió dollárral haladja meg például Elizabeth Holmes jogi védelemre szánt költségeit is. Bár már az ítéletek is megszülettek, félő, hogy a költekezési ütem nem lassul és a páros jogi költségei is elérik azt az összeget, amivel eredetileg lehúzták a legnagyobb nyugati bankot. Erre már csak azért is jók az esélyek, mert a Bloomberg írása szerint Javice a tárgyalás után is benyújtott 13 millió dollárnyi számlát.

A Jamie Dimon vezette bank kontójára elköltött csillagászati összeg ugyanakkor az ügy lényegét tekintve nem bizonyult hasznosnak, hiszen a Frank mind a két egykori felsővezetőjét elítélték csalásért, Javice végül több mint hét év börtönbüntetést kapott, miközben a kormányzati idézésekre válaszul a JPMorgan több mint 1,1 millió oldalnyi dokumentumot is kénytelen volt beküldeni.