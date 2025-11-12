Újra közel a csúcshoz a dotkomlufi sztárrészvénye: huszonöt év után születhet új rekord

Az ezredfordulós dotkomlufi legnagyobb nyertese, majd a buborék kidurranásának legnagyobb vesztese is a Cisco Systems volt. Az internet okozta forradalmi változásokat hiába látták jól a befektetők, a vállalat körüli optimizmus azzal számolt, hogy minden tökéletesen alakul majd, így a Cisco árfolyama csillagászati magasságokba ért el.

A Cisco volt a dotkomlufi Nvidiája / Fotó: Anucha Cheechang / Shutterstock

A Cisco árfolyama 2000. március 27-én érte el a csúcsot, amikor a 82 dollárt, ám a következő 18 hónapban értéke mintegy 90 százalékát elvesztette, és 2002. október 18-án érte el a mélypontot 8,12 dolláros szinten – írja a Bloomberg. Azonban most úgy tűnik, az árfolyam ismét közel került a korábbi csúcshoz, november 3-án már a 74,82 dolláros szintet is elérte, és továbbra is viszonylag közel van a korábbi rekordhoz.

A legfrissebb eredményeit a szerdai amerikai tőzsdezárás után közlő vállalat így 25 év után akár új csúcsot is elérhet, ám ez nagyban függ attól is, hogy tud-e osztozni a mesterséges intelligencia (MI) körüli lelkesedésben. Bár a Cisco akár lehetne az MI egyik nagy nyertese is, ennek egyelőre kevés jele van, így a cég növekedése is jóval szerényebb, mint a tech szektor más cégeié.

Ma már nem az értékeltség elszállása miatt van csúcsközelben a Cisco

A piac a részvényenkénti nyereség 5,8 százalékos emelkedésére – a bevételek 6,7 százalékos növekedése mellett –, ám távolabbra nézve a növekedési ütem további lassulására számít. A lassú növekedés a cég árfolyamán is látszik, bár az idei 21 százalékos rali nagyjából egybevág a Nasdaq emelkedésével,

a ChatGPT megjelenése óta a Cisco papírjai csak 51 százalékot emelkedtek, míg a Nasdaq 133 százalékot szárnyalt.

Azonban a Cisco még lehet a mesterséges intelligencia egyik nyertese, hiszen a legutóbbi negyedévben már a technológiához kapcsolódó eladások is növekedésnek indultak, sőt a cég az Nvidiával is együttműködési megállapodást kötött. Ráadásul az unalmas, ám biztos jövedelmezőségű Cisco akár abból is jól kijöhet, ha a mesterséges intelligencia iránti lelkesedés csökken, és a befektetők figyelme a hagyományosabb üzletek felé irányul.

Szemben a dotkomlufi idején elért korábbi csúccsal, értékeltségi alapon a Cisco most kifejezetten olcsónak tűnik,

a várható éves nyeresége mindössze 17-szereséért kapható, ami jóval alacsonyabb az S&P 500 tech szektorát jellemző 25-ös értéknél, de a Cisco ára az eladásoknak is csak az ötszöröse. A 2000-es csúcs idején ez utóbbi több mint 60-szoros volt. A cég ráadásul tech cégként kifejezetten magas, 2,3 százalékos osztalékhozamot is fizet, miközben a Microsoft, az Oracle vagy az Apple osztalékhozama kevesebb mint 1 százalék.