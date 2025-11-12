Brad Pitt jól megtolta a De’Longhi szekerét, tarolnak az olasz presszógépek
Kilőtt a De’Longhi árfolyama a vállalat minden várakozást felülmúló tőzsdei gyorsjelentésére, az olasz háztartásigép-gyártó milánói tőzsdén jegyzett részvénye 8 százalékkal drágult a délelőtti kereskedésben. Az optimista hangulatot csak fokozta, hogy a társaság az idén már másodszor javított éves kilátásain, s a korábban 6-8 százalék közé várt forgalombővülést a 7,5–8,5 százalékos sávba emelte.
A bevétel növekedésénél is jobban érdekli a befektetőket a nyereség várható alakulása, ezen a soron is felfelé korrigált a De’Longhi: az adózás előtti nyereséget az eddigi 590–610 millió eurós tartományból a 610–620 milliósba várják innentől. Az öt márkacsaládból álló, azaz
- a De’Longhi,
- a Braun,
- az Ariete
- a Kenwood
- és a Nutribullet
brandeket magában foglaló portfóliót kezelő vállalatcsoport szerdán tette közzé az első kilenc hónapról szóló gyorsjelentését . Ebben a periódusban a De’Longhi 2,461 milliárd eurós bevételt ért el, ami 10,4 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit. A tiszta profit 206,4 millió euró volt, ez 8,4 százalékos pluszt a bázisidőszakhoz viszonyítva.
A magyar piacon is előretört a De’Longhi
A jelentésben külön kiemelik Magyarországot, amely Szlovákiával, Csehországgal, Spanyolországgal és Portugáliával egyetemben kiugró, 14–16 százalékkal magasabb forgalmat jelzett az idei első kilenc hónapról.
A bevételek 65 százaléka a kávégépek eladásából származott, e téren a cég folytatja a prémiumkategória felé történő elmozdulását. Az amerikai vámszigorítások nem csökkentették különösebben a bevételt, a cég ugyanis elsősorban Európára fókuszál, forgalmának 60 százalékát itt bonyolítja le.
Az amerikai kontinens 18,4 százalékkal járult hozzá a bevételekhez, míg Ázsia 15 százalékot tett be a közösbe. Amerikában a harmadik negyedév is növekedést hozott, 2,1 százalékos pluszt regisztráltak, s a gyorsjelentés egyébként nem tartalmaz sommás megjegyzéseket a vámok hatásával kapcsolatban.
A devizahatásokra, a dollár gyengülésére viszont erősen panaszkodtak, a harmadik negyedévben a növekedés 11,5 százalékos lett volna, de a kedvezőtlen devizahatások ezt 8,9 százalékosra redukálták. Kiemelték az új szerzemény, a kávégép-portfólió királyaként tisztelt csúcsminőségű La Marzocco hozzájárulását a csoport bevételeihez.
Brad Pitt márkanagykövetként és reklámarcként is bevált
A prémiumkategóriás presszógépek 343 millió eurós forgalmat generáltak a január–szeptemberi időszakban, ez 48 százalékos bővülést takar. A Bambi fivérek által 1927-ben alapított La Marzoccóban 61 százalékos részesedése van a De’Longhinak, ennek ellenére a cég megőrizte identitását és függetlenségét.
A De’Longhi tavaly januárban 374 millió euróért növelte 60 százalék fölé a korábban megszerzett kisebbségi részesedését. Itt jegyezzük meg, hogy a Nespresso néven forgalmazott kávégépeket is a De’Longhi gyártja a Nestlével közös vállalata révén.
Fabio De’Longhi vezérigazgató is a kávégépszegmens teljesítményét emelte ki, s mint jelezte, nagyot szóltak a két Oscar-díjas művész, azaz Taika Waititi rendező és Brad Pitt színész, a De’Longhi márkanagykövete közreműködésével készített globális reklámkampányok.
Hozzátette, hogy a La Marzocco és a szintén hozzájuk tartozó svájci Eversys révén megszilárdították vezető helyüket a kávégépek prémiumkategóriájában. A kevesebbet költő vásárlókra is ugyanúgy számítanak, a fiatalok megnyeréséhez pedig Londonban alakítanak ki egy közösségi médiás hubot.