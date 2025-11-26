A Deere a vesztesek oldalára állt Trump kereskedelmi háborújában – a profitja bánja

Továbbra sem megy jól a világ legnagyobb mezőgazdasági gépgyártójának, a Deere & Co. ismét a várakozások alatti teljesítménnyel vonta magára a figyelmet. A sárga-zöld mintázatú agrárgépeiről ismert óriásvállalat idei üzleti évének negyedik, november 2-án lezárt negyedében is Donald Trump vámpolitikáját korholta legtöbb bajáért, igaz, az idei gyenge hazai termés miatt az időjárást is az üzletmenetet nehezítő tényezők közé sorolta.

A John Deere mezőgazdasági nagygépeinek forgalma ötödével is csökkenhet jövőre az észak-amerikai piacon / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A farmerek ugyanis most kevesebbet tudtak tartalékolni az olyan költséges beruházásokra, mint a traktorvásárlás, inkább halasztják a beszerzéseiket – vagy az olcsóbb bérlést részesítik előnyben. Ez immár minden negyedévben téma volt, s javulást az idén nem tapasztaltak a John Deere-nél.

Két oldalról szorítják satuba a vámok a Deere-t

A vámok pedig két oldalról is nehézségeket okoznak. Egyfelől jelentősen megdrágították az alapanyagok importját, a cég importból származó vas- és acélszükségletét például 600 millió dolláros extra vámteher sújtotta az idén, másfelől az alacsonyabb költségek miatt külföldre vitt összeszerelés is visszaütött most, hiszen például a Mexikóból „hazahozott” agrárgépek külföldi eredetűnek minősülnek, s érvényesek rájuk a megemelt vámtételek.

Ha azt nézzük, hogy a Deere termékeinek 50 százaléka az észak-amerikai piacon kel el, akkor érthető, hogy a cég a költségeit minden eszközzel igyekszik kordában tartani.

Trump a kampányában többször is kipellengérezte a Deere-t,

s arra ösztökélte, hogy telepítse haza a gyártását, csakhogy a költség-haszon elemzések azt mutatták, hogy az az út egyelőre nem rentábilis a vállalat számára. Inkább kibekkelik Trump elnökségét, annak is vége lesz egyszer. Az elnök a kínaiakkal vívott kereskedelmi háborúja révén is keresztbetett a Deere-nek, amelynek a távol-keleti ország kiemelten fontos felvevőpiaca.

A kínai export felfutásában bízhat a Deere

A nemrég nyélbe ütött agrármegállapodás megnyitja ugyan az utat az amerikai szója- és gabonaexport előtt, de túl rövid idő telt el eddig ahhoz, hogy ennek a farmerek számára kedvező fejleménynek az agrárgépek keresletére vonatkozó hatásait le tudják mérni. Mindenesetre október 30. óta közel kétmillió tonna amerikai szója érkezett Kínába, s ez alapvetően jó előjel – jegyzi meg a Bloomberg.