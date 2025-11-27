Tőzsdén kalapoznak pénzt a doppingolimpia alapítói, egy Trump is felbukkant a befektetők között
A doppinghasználatot kifejezetten támogató, újszerű, sportcélú (?) kezdeményezéshez keres tőkeerős és a show-biznisz irányában is nyitott befektetőket a PayPal és a Palantir alapítójaként világhírűvé vált Peter Thiel. A különcségeiről is ismert multimilliárdos nagybefektető az olimpia receptúrájára szervez versenyt, a doppingolimpia elsősorban a teljesítményfokozókkal feltuningolt sportolók számára lehet vonzó, itt szabadon élhetnek a másutt szigorúan tiltott módszerekkel.
Igaz, a részvétel lehetősége a tiszta eszközökkel élő sportemberek előtt is nyitva áll – már akadtak is olyan atléták, akik jelezték is érdeklődésüket. Az éves rendszerességgel lebonyolítandó doppingolimpia vonzerejét rajtpénzekkel, teljesítményfüggő bónuszokkal, világcsúcs esetén extra, akár hét számjegyű, dollárban kifejezett összeggel próbálja növelni az Enhanced Games nevű társaság.
A doppingolimpia beteg ötlet, de sokan támogatják
Megalapítói arra kíváncsiak, hogy az emberi teljesítőképesség milyen távlatokat nyit meg, ha felrúgják az esélyegyenlőséget, és mindenki olyan módszerekkel és gyógyszerekkel növeli versenyképességét, amilyennel csak akarja. Persze korlátok vannak, a szervezők csak az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) által jóváhagyott szereket szedhetik, például anabolikus szteroidokat és növekedési hormonokat.
A transznemű sportolók indulásáról nem írnak, de ha ezt engedélyeznék, azzal kivívnák Donald Trump elnök haragját. Aki a fia, Donald Trump jr. révén közvetlenül is értesülhet a fejleményekről, hiszen a versenysorozatot az a 1789 Capital befektetési társaság is támogatja, amelynél az elnök fia partnerként dolgozik.
A támogatók közé tartozik még Balaji Srinivasan kriptovaluta-befektető, a Coinbase korábbi vezetője is, de a szaúdi királyi család egyik befektetésekkel foglalkozó tagját is hírbe hozták a céggel. A doppingolimpia sikerét két fő tényező veszélyeztetheti:
- az egyik az érdeklődés hiánya,
- a másik a pénzügyi háttér megteremtése.
Előbbi is persze nagyban az utóbbi függvénye, azaz ha lesz pénz, akkor lesz résztvevő is, ha lesz ismert résztvevő, akkor a közvetítési jogokat is jó pénzért el lehet adni, a pankrációhoz hasonlatos show-műsorrá silányítva az amúgy is kétes értékű viadalt.
A párizsi olimpián az 50 méteres gyorsúszásban ezüstérmet nyert, 31 éves brit Ben Proud már jelezte részvételi szándékát, ahogy a 100 méteres síkfutásban bronzérmet szerzett Fred Kerley is benevezne az első ízben 2026 májusában Las Vegasban megrendezendő eseményre.
A szervezők szerint az úszás mellett az atlétika és a súlyemelés garantáltan szerepel majd a műsorban, azaz a dopping révén kiemelten beszennyezett sportágak nyílt versenyeiben kiderülhet, hogy a hivatalos világcsúcs mennyivel javítható meg teljesítményfokozó szerek bevetésével. Ha egyáltalán túlszárnyalhatók.
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság mélyen elítéli és elhatárolódik a sportolók egészségét veszélyeztető eseménytől,
de jelen állás szerint nem fenyegeti eltiltással az azon részt vevő „tiszta” versenyzőket. Inkább kivár, s kíváncsian várja, mire megy az Enhanced Games az anyagi háttér megteremtésében.
Nos, az ausztrál Aron D’Souza üzletember és a német nagyvállalkozó, Christian Angermayer által 2023-ban alapított Enhanced Games erre is hamarosan választ ad. A cég ugyanis a Bloomberg forrásai szerint a New York-i tőzsdére tart, s egymilliárd dollár értékű tranzakciót hajtana végre oly módon, hogy beolvadna egy a börzére már bevezetett üres, tevékenységet nem végző, speciális célú felvásárlási társaságba (SPAC).
A tőzsdén szereznének pénzt a verseny szervezői
Ezeket kifejezetten felvásárlások finanszírozásához hozzák létre, s viszik a parkettre. A szóban forgó SPAC, a Paradise Acquisition Corp. például 200 millió dollárt kalapozott össze befektetőktől, s augusztus 29., részvényeinek a Nasdaq tőzsdére történt bevezetése óta lesi kiszemelt felvásárlási célpontjait.
Peter Thiel velük folytat előrehaladott stádiumban lévő tárgyalásokat. A Paradise Acquisition tőzsdei bemutatkozása szerint „a szabadidős és szórakoztató szektorban működő vállalkozásokra” kíván összpontosítani.
A SPAC mint konstrukció a kockázatosabb vállalkozások gyorsított és enyhe feltételekhez kötött tőzsdére lépését segíti elő,
egyfajta előretolt bástyaként is viselkedik, s rendszerint a bekebelezett társaság nevét felvéve folytatja tőzsdei karrierjét a beolvadást követően. Az idő mindenesetre sürget, ha a doppingolimpia első „évadát” valóban jövő májusig tető alá akarják hozni.