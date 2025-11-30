Hatalmas üzlet a technológiai startupoknak az elnök Venezuela elleni drogháborúja, betegre keresik magukat a drogcsempészek elleni küzdelemben
Kapóra jött az amerikai startupoknak Donald Trump venezuelai drogháborúja. Azok a védelmi techonlógiai cégek és mesterségesintelligencia- (MI) startupok, amelyek eddig egy jövőbeni kínai–tajvani konfliktushoz terveztek fegyvereket, most sorban állnak, hogy kiszolgálják a dél-amerikai dorgcsempészek elleni küzdelmet.
Felrázta az IT-piacot a drogháború
Dróngyártó és képalkotó cégek segítik az Egyesült Államok parti őrségét és haditengerészetét a Karib-térségben végrehajtott interdikciós műveletekben.
A Szilícium-völgytől Dubajig lázba hozta az MI-startupokat Donald Trump elnök venezuelai háborúja.
Ahogy Washington újraélesztette a globális terrorizmus elleni háború retorikáját és jogi eszközeit, egyre több kisebb-nagyobb cég lép be erre a feltörekvő piacra:
- drónokkal,
- szenzorokkal,
- mesterségesintelligencia-eszközökkel
- és adatplatformokkal.
Az események szeptemberben gyorsultak fel, amikor az amerikai hadsereg példátlan kampányt indított a drogcsempészhajók ellen. A Trump-kormányzat azt állítja, hogy a drogkartellek közvetlen fenyegetést jelentenek Amerika nemzetbiztonságára.
Repülési tilalom borzolta a kedélyeket
Hétvégén a venezuelai polgári repülési hatóság (INAC) váratlanul visszavonta hat jelentős légitársaság légtérhasználati engedélyét:
- a spanyol Iberiáét,
- a portugál TAP-ét,
- a kolumbiai Aviancáét,
- a brazil-chilei LATAM-ét,
- a brazil GOL-ét,
- valamint a Turkish Airlinesét.
A bejelentés lavinát indított el az amúgy is feszült térségben, ahol az elmúlt napokban a katonai aktivitás és a biztonsági kockázatok növekedése miatt több légitársaság is leállította Venezuelába tartó járatait.
A helyzetet az amerikai FAA november 21-i figyelmeztetése robbantotta ki, amely kiemelte: a venezuelai légtérben fokozott óvatosság szükséges a gyorsan romló biztonsági helyzet miatt. Ennek hatására több társaság – köztük mind a most szankcionáltak – ideiglenesen felfüggesztette járatait. Ez több mint negyven járat törlését és mintegy nyolcezer utas kényszerű veszteglését eredményezte.