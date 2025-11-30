Halálos orosz dróntámadás Kijevben - az ukránok fekete-tengeri olajterminálokat bombáztak
Legkevesebb egy ember meghalt és 11 másik, köztük egy gyerek, megsérült egy orosz dróntámadásban Kijev közelében szombat éjjel – jelentették be a hatóságok.
Halálos dróntámadás
Mikola Kalasnyik, a kijevi régió katonai adminisztrációjának vezetője a Telegramon számolt be arról, hogy Vishorodban egy ember meghalt és 11 megsebesült. Hat sebesültet kórházba szállítottak.
A sérültek száma valószínűleg emelkedni fog
– figyelmeztetett Kalasnyik.
Veszélyben a globális olajkínálat egy százaléka
A támadást azt követően indították, hogy
Kijev bejelentette: tengeri drónokkal támadott egy fontos olajipari létesítményre egy fekete-tengeri orosz kikötőben,
Novorosszijszk közelében.
A világ olajkínálatának mintegy 1 százalékát adó orosz Kaszpi-tengeri Csővezeték Konzorcium (CPC) működése szombaton állt le az ukrán dróntámadás miatt a fekete-tengeri kikötői terminál egyik átfejtőpontján. A terminál három átfejtőpontjából az egyikben keletkezett komoly kár, egy másik jelenleg épp javítás alatt áll.
Kazahsztán vasárnap bírálta Ukrajnát a Kaszpi-Vezeték Konzorcium fekete-tengeri terminálja elleni dróntámadás miatt. A külügyminisztérium közölte:
Tiltakozunk egy újabb szándékos támadás ellen a nemzetközi Kaszpi-vezeték-Konzorcium kritikus infrastruktúrája ellen Novorosszijszk kikötőjében.