Deviza
EUR/HUF381.68 -0.15% USD/HUF329.6 -0.69% GBP/HUF435.35 +0.09% CHF/HUF408.66 -0.45% PLN/HUF90.37 +0.11% RON/HUF75.02 -0.16% CZK/HUF15.82 -0.02% EUR/HUF381.68 -0.15% USD/HUF329.6 -0.69% GBP/HUF435.35 +0.09% CHF/HUF408.66 -0.45% PLN/HUF90.37 +0.11% RON/HUF75.02 -0.16% CZK/HUF15.82 -0.02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX108,613.56 +0.84% MTELEKOM1,766 0% MOL2,924 -1.35% OTP33,680 +1.84% RICHTER9,800 +2.24% OPUS481 -2.04% ANY7,300 -2.14% AUTOWALLIS150 -2.6% WABERERS5,400 0% BUMIX10,429.54 +0.36% CETOP3,728.14 +1.36% CETOP NTR2,334.28 +1.36% BUX108,613.56 +0.84% MTELEKOM1,766 0% MOL2,924 -1.35% OTP33,680 +1.84% RICHTER9,800 +2.24% OPUS481 -2.04% ANY7,300 -2.14% AUTOWALLIS150 -2.6% WABERERS5,400 0% BUMIX10,429.54 +0.36% CETOP3,728.14 +1.36% CETOP NTR2,334.28 +1.36%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsde
felvásárlás
Duna House Group

Spanyolországban terjeszkedik a DH Group – pár éven belül triplázhat az eredmény

A vállalat Magyarország mellett már Olaszországban és Lengyelországban is jelen van, de a cél az, hogy Európa-szerte piacvezetővé váljon. A korábban Duna House néven ismert DH Group egy országos lefedettségű spanyol ingatlanközvetítőt vásárol fel.
VG/MTI
2025.11.25, 19:47

A korábban Duna House néven ismert, a budapesti tőzsdén jegyzett DH Group a spanyol piacon terjeszkedik a donpiso ingatlanhálózat felvásárlásával, és saját pénzügyi márkájával, a Credipass-szal pénzügyi közvetítői szolgáltatásokat is indít Spanyolországban – közölte a DH kedden a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján.

210403_dunahouse_32
A Duna House egész Európában piacvezetővé válna / Fotó: Vémi Zoltán

A Duna House az ingatlan mellett a hitelközvetítést is viszi Spanyolországba

Mint írták, a DH Group 2025. november 25-én, Barcelonában kötelező erejű befektetési megállapodást kötött a Donpiso felvásárlására és egy közös vállalat létrehozását jelentette be a Credipass pénzügyi szolgáltatásainak spanyolországi bevezetésére, szoros együttműködésben a Donpiso jelenlegi ügyfélkörével.

A Donpisót 1984-ben alapították, és mára országos lefedettséggel rendelkezik, kiemelt jelenléttel Katalóniában, valamint többek között Madridban, Valenciában, Andalúziában, a Baleár-szigeteken és a Kanári-szigeteken.

A tranzakció keretében a DH Group tőkeemelés útján 22,08 százalékos kezdeti részesedést szerzett a Don Piso Groupban, valamint az ingatlanbefektetésre és -fejlesztésre szakosodott Norestrait S.L.U-t. cégben, a tulajdoni hányad 2026 elején mindkét cégben 34 százalékra emelkedik. A Duna House hat éven belül fokozatosan válhat a spanyol csoportot alkotó két társaság 100 százalékos tulajdonosává.

A tájékoztatás szerint a spanyol piacra történő belépés a DH Group európai terjeszkedésének kulcsfontosságú eleme, tekintettel az ország közel 50 millió fős lakosságára, ami erős és hosszú távú növekedési potenciált jelent.

Az eredményen csak 2027-től látszik majd a felvásárlás

A következő évben a Don Piso Group 1 millió euró feletti EBITDA-val (kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény) számol. Ugyanakkor a Credipass spanyolországi hitelközvetítési tevékenysége induláskor veszteséges lesz, ezért a DH Group jövő évi konszolidált eredményéihez a tranzakció nem járul hozzá jelentősen. A társaság ezért csak 2027-től vár fokozatos eredményt a spanyol terjeszkedéstől. 

A Credipass jelenleg Olaszországban, Lengyelországban és Magyarországon működik, és 2024-ben összesen 2,7 milliárd eurónyi hitelt közvetített.

Guy Dymschiz, a DH Group vezérigazgatója, igazgatósági elnöke és társalapítója stratégiai mérföldkőnek nevezte a DH Group életében a megállapodást, amely közelebb visz ahhoz a célhoz, hogy a vállalat pénzügyi és ingatlanmegoldások terén Európa piacvezetőjévé váljon.

A DH Group 2029-re core EBITDA-jának megháromszorozását tervezi: ennek megfelelően a 2024-es árbevétel 100 millió euróról 198 millió euróra, az EBITDA pedig 12 millió euróról 33 millió euróra emelkedik majd a tervek szerint.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu