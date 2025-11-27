Deviza
EUR/HUF381.53 -0.15% USD/HUF329.16 -0.07% GBP/HUF435.92 -0.09% CHF/HUF408.66 -0.29% PLN/HUF90.2 -0.07% RON/HUF74.95 -0.16% CZK/HUF15.79 -0.18% EUR/HUF381.53 -0.15% USD/HUF329.16 -0.07% GBP/HUF435.92 -0.09% CHF/HUF408.66 -0.29% PLN/HUF90.2 -0.07% RON/HUF74.95 -0.16% CZK/HUF15.79 -0.18%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109,378.33 -0.41% MTELEKOM1,772 +1.02% MOL2,908 +0.28% OTP34,050 -1.17% RICHTER9,795 -0.05% OPUS532 +0.38% ANY7,180 -0.28% AUTOWALLIS153 +1.31% WABERERS5,380 0% BUMIX10,425.55 +0.03% CETOP3,750.03 +0.59% CETOP NTR2,340.42 -0.32% BUX109,378.33 -0.41% MTELEKOM1,772 +1.02% MOL2,908 +0.28% OTP34,050 -1.17% RICHTER9,795 -0.05% OPUS532 +0.38% ANY7,180 -0.28% AUTOWALLIS153 +1.31% WABERERS5,380 0% BUMIX10,425.55 +0.03% CETOP3,750.03 +0.59% CETOP NTR2,340.42 -0.32%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
befektetés
hadiipar
Dunahouse
tőzsde
építőipar

Baltaként zuhan a Duna House részvénye: nagyon megcsúszott a BÉT ingatlanosa, meglepő oka van a zakónak

Hiába adott reggel vételi ajánlást a Wood. Baltaként zuhant ebéd után a Duna House. A háttérben akár az ukrajnai békespekulációk is meghúzódhatnak. Napok óta libikókázik a védelmi szektor és az építőipar.
Faragó József
2025.11.27, 14:59
Frissítve: 2025.11.27, 15:06

Ebéd után szinte függőlegesen zuhant közel 2 százalékot a Duna House. Annek ellenére is, hogy a Wood piacnyitás előtt 1500 forintos célárral, 12 havi horizonton, vételre ajánlotta a részvényt. Mégis percek alatt 1385 forintra esett 1410 forintról a kurzus. A háttérben akár a hadiipar és az építőipar libikókája is meghúzódhat, amit az ukrajnai békespekulációk aktuális sanszai mozgatnak. 

Duna House
Baltaként zuhant a Duna House / Fotó: Szabó Miklós

Hiába a kecsegtető célár, beadták a Duna House-részvényt

Jól indult a napja a Duna House-nak, hiszen a Wood vételi ajánlása és 1500 forintos célára testes prémiumot ígért. Mégis stagnált délelőtt az árfolyam, majd ebéd után függőlegesen zuhant a kurzus. 

A Duna House az idei harmadik negyedévében is erős eredményeket mutatott minden területen, s az EBITDA szintjén körülbelül 15 százalékkal meghaladta a becsléseket

– emelte ki a Wood elemzése. Hozzátéve: az erős eredmények és pozitív kilátások hatására a menedzsment megemelte az idei évre vonatkozó eredmény-előrejelzését. Ezenkívül a vállalat bejelentette, hogy egy helyi ingatlanközvetítői hálózat felvásárlásán keresztül belép a spanyol piacra. Bár az üzlet kis összegű, Spanyolország hatalmas lehetőséget kínál a Duna House számára: a cég organikusan is növekedhet ott, de további felvásárlásokkal is erősítheti jelenlétét. 

Ennek fényében meglepő a mai piaci reakció.

DUNAHOUSE részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
DUNAHOUSE részvény14:50:32
Árfolyam: 1,400 HUF -10 / -0.71 %
Forgalom: 11,712,815 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

Libikókáznak a hadiipari cégek és az építők

Nem kizárt, hogy a vételi ajánlás hatását az ukrajnai béketervek és az újjáépítési spekulációk aktuális esélyei ellensúlyozták. Láthattuk a napokban, hogy amikor az európai védelmi szektor lejtőre került a közeli béke reménye miatt, akkor a pesti parketten is esett a 4iG és a Rába, ami alkalmas a hadiipari kitettség kiejezésére. Volt egy pont, amikor már napok óta szánkáztak a védelmi részvények, hogy hirtelen felkapta a piac az építőipart. Amíg a béke reménye a hadiipari részvények számára vesszőfutást jelentett, addig azok a papírok, amelyeket korábban is az ukrajnai újjáépítési spekuláció hajtott, most új életre keltek. Pattant az Épduferr, mely már szeptemberben jelezte, hogy készen állnak, ha a szomszédban megindulna a háború utáni újjáépítés. De felkapták a befektetők a DM-Kert is. 

Ezzel szemben, ma 

a német Rheinmetall vezetésével pozitív korrekció indult az európai védelmi szektorban,

míg a pesti parketten 1 százalékos pluszba kapaszkodott a 4iG. A Rába szélsőséges mozgásokkal keresi az irányt, s délután már közel másfél százalékos pluszba lendült.

Ezzel szemben másfél százalékos mínuszba csúszott az Épduferr. Ugyanakkor a piac kuszaságát jelzi, hogy a Masterplast és a DM-Ker pluszba kapaszkodott.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu