Baltaként zuhan a Duna House részvénye: nagyon megcsúszott a BÉT ingatlanosa, meglepő oka van a zakónak

Ebéd után szinte függőlegesen zuhant közel 2 százalékot a Duna House. Annek ellenére is, hogy a Wood piacnyitás előtt 1500 forintos célárral, 12 havi horizonton, vételre ajánlotta a részvényt. Mégis percek alatt 1385 forintra esett 1410 forintról a kurzus. A háttérben akár a hadiipar és az építőipar libikókája is meghúzódhat, amit az ukrajnai békespekulációk aktuális sanszai mozgatnak.

Baltaként zuhant a Duna House / Fotó: Szabó Miklós

Hiába a kecsegtető célár, beadták a Duna House-részvényt

Jól indult a napja a Duna House-nak, hiszen a Wood vételi ajánlása és 1500 forintos célára testes prémiumot ígért. Mégis stagnált délelőtt az árfolyam, majd ebéd után függőlegesen zuhant a kurzus.

A Duna House az idei harmadik negyedévében is erős eredményeket mutatott minden területen, s az EBITDA szintjén körülbelül 15 százalékkal meghaladta a becsléseket

– emelte ki a Wood elemzése. Hozzátéve: az erős eredmények és pozitív kilátások hatására a menedzsment megemelte az idei évre vonatkozó eredmény-előrejelzését. Ezenkívül a vállalat bejelentette, hogy egy helyi ingatlanközvetítői hálózat felvásárlásán keresztül belép a spanyol piacra. Bár az üzlet kis összegű, Spanyolország hatalmas lehetőséget kínál a Duna House számára: a cég organikusan is növekedhet ott, de további felvásárlásokkal is erősítheti jelenlétét.