Sok befektetési életbiztosítás csábítja az ügyfeleket hangzatos ígéretekkel: „biztonságos megtakarítás”, „hozamtermelő befektetés”, „gondtalan jövő”. Érdemes is lehet még az év végéig elindítani a szerződéskötést, hiszen a biztosított életkora ilyenkor kedvezőbb díjat eredményezhet, ugyanakkor vigyázni kell: bizonyos biztosítási konstrukciók, például a megtakarítással kombinált unit linked termékek esetében a költségek a teljes költségmutató (TKM) révén akár a hozam nagy részét is elvihetik. A reklámok ritkán beszélnek erről a számról, amely valójában eldönti, mennyit is ér majd a megtakarítás a futamidő végén.

Az életbiztosítás tényleges ára – nem minden arany, ami fénylik / Fotó: Shutterstock

Az életbiztosítások két alapvető fajtája

Az életbiztosítások világában két alapvető típus különböztethető meg. Az első a

kockázati életbiztosítás, amelynek díja kizárólag a biztosítási esemény kockázatát fedezi.

Ez a konstrukció átlátható, olcsóbb, és a díj főként a biztosított életkorától, egészségi állapotától, valamint a kívánt biztosítási összegtől függ.

A másik fő típus a unit linked életbiztosítás, amely a biztosítási védelmet hosszú távú megtakarítással kombinálja.

Ebben az esetben a befizetett díj egy része befektetési alapokba kerül, és a hozam a piacon elért teljesítménytől függ, és itt kerül képbe a TKM, amelynek köszönhetően akár jelentősen csökkenhet is a befektetés végső értéke. A döntésnél tehát nem csupán az éves díj számít, hanem az is, hogy mennyi marad a megtakarításból a költségek levonása után.

A TKM – a biztosítás lelkiismerete

Ahogyan a hitelek esetében a THM, a befektetési biztosításoknál a TKM mutatja meg a teljes költséget. Ez a szám nem apró betűs részlet, hanem a megtakarítás valódi ára. Nagyon nem mindegy, hogy a TKM 2 vagy 4 százalék – a költségek ugyanis a hozam jelentős részét elvihetik, így hosszú távon érdemben befolyásolják a megtakarítás értékét. Aki tisztában van vele, évekkel rövidítheti az útját a pénzügyi céljai felé, és aki okosan választ a kockázati és megtakarításos konstrukciók között, a jövőre félretett pénzét valóban gyarapítani tudja.