Lassan teljesen átláthatatlanná válik egy befektetési forma, amihez a magyarok is sűrűn nyúlnak

Az elmúlt években soha nem látott ütemben nőtt a tőzsdén kereskedett alapok, azaz ETF-ek (Exchange Traded Fund) száma. Olyannyira, hogy az Egyesült Államokban ma már több ETF létezik, mint egyedi részvény. A Morningstar adatai szerint több mint 4300 tőzsdén kereskedett alap van forgalomban, ezzel idén először meghaladta az egyedi részvények számát, amely körülbelül 4200 darab. Ez a fordulat nem csupán statisztikai érdekesség, hanem kihívást is jelent a hétköznapi befektetőknek.

ETF – mindeközben csendben, mégis radikálisan alakul át a befektetési világ / Fotó: AFP

Mi is az az ETF, és miért lett ennyire népszerű?

Az ETF-ek lényege, hogy egyetlen vásárlással egy egész, sok elemből álló portfólióhoz juthatunk. A befektetési alapokhoz hasonlóan többféle eszközt – részvényeket, kötvényeket, árupiaci termékeket – tartalmazhatnak, mégis úgy kereskedhetők, mint az egyedi részvények a tőzsdén, ami rugalmasságot ad, hiszen bármikor megvásárolhatók vagy eladhatók. Népszerűségüket három nagy tényező magyarázza:

olcsók, mivel jellemzően alacsony a kezelési költség;

egyszerűek, hiszen instant diverzifikációt nyújtanak;

könnyen hozzáférhetők, a digitális brókercégeken keresztül néhány kattintással megvásárolhatók.

1993 óta, amikor az első amerikai ETF megjelent, a piac elképesztő méretűre nőtt: ma már több mint négyezer különböző alap közül választhatunk.

A bőség zavara – túl sok jó vagy kevésbé jó választás

A választék bővülése azonban veszélyeket is hordoz. Doug Boneparth, a Bone Fide Wealth alapítója szerint:

A bőség jó dolog egészen addig, amíg nem válik nyomasztóvá. Paradox módon a túl sok választási lehetőség könnyen megbéníthatja a befektetőt ahelyett, hogy magabiztossá tenné.

A probléma gyökere, hogy az ETF-piac ma már túlzsúfolt, szinte minden témára létezik egy alap, például mesterséges intelligenciára, háziállatokra, kannabiszra, woke és anti-woke portfóliókra, (ami körülbelül úgy fejezhető ki magyarul, mint „értékalapú, társadalmi ügyekre érzékeny portfóliók” és „az ilyen megközelítést elutasító portfóliók”) – sorolja Boneparth. A trendekre épülő ETF-ek gyorsan jelennek meg, és gyakran tűnnek el, ha nem vonzzák a befektetőket. A kibocsátók évente rekordmennyiségű új alapot hoznak a piacra, már több mint 640 ETF-et indítottak idén. Sok ezek közül rendkívül kicsi, kevésbé likvid vagy kifejezetten kockázatos, többek között

a single-stock (egyedi részvény) ETF-ek,

tőkeáttételes ETF-ek

és inverz ETF-ek,

amelyeket a kisbefektetők gyakran nem értenek teljes mélységükben.