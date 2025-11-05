Rengeteg új eurós részvény érkezhet a pesti tőzsdére – itt vannak a részletek

Másodlagos nyilvános részvénykibocsátást (SPO) tervez a Shopper Park Plus, amely megközelítőleg nyolcmillió új törzsrészvény forgalomba hozatalát tervezi. A lépéssel tovább bővülhet a pesti tőzsdén jegyzett eurós részvények kínálata.

Tovább nőhet az eurós részvények állománya a pesti tőzsdén a Shopper Park Plus kibocsátási tervei szerint / Fotó: Vémi Zoltán

Az alaptőke-emelés keretében sorra kerülő kibocsátásra várhatóan 2025 utolsó negyedévében kerül majd sor, az újonnan kibocsátandó részvényeket pedig a Budapesti Értéktőzsdére is bevezetik.

Bővülhet az eurós részvények állománya a pesti tőzsdén

Hamarosan tehát új eurós részvényekkel bővülhet a hazai részvénypiac, az ingatlanos társaság ugyanis azon kevés hazai cégek közé tartozik, melynek részvényeit euróban jegyzik a BÉT-en.

Amennyiben a társaság a kibocsátás megvalósítása mellett dönt, a meglévő részvényesek jogszabályban biztosított elsőbbségi jegyzési jogát kizárja, és az SPO-t a magyarországi lakossági és intézményi befektetők számára, valamint az Amerikai Egyesült Államokon kívüli, meghatározott nemzetközi intézményi befektetők számára hirdeti meg.

A kibocsátás tárgyát képező részvények újonnan kibocsátott törzsrészvények lesznek, amelyek a már kibocsátott és a BÉT-re bevezetett törzsrészvényekkel azonos jogokat biztosítanak majd a Shopper Park Plus közleménye szerint.