Baljós figyelmeztetés: elszállhatnak a földgázárak, csigatempóban töltik fel az európai gáztárolókat

Az európai földgázárak ugyan jelenleg stabilan, valamivel 30 euró felett alakulnak megawattóránként – szerdán délelőtt például 31,5 euró körül folyt a kereskedés a TTF holland gáztőzsdén –, ám nem sok jót ígér, hogy a betárolási szint mindössze 82,6 százalékon áll, sokkal alacsonyabb a tavaly ilyenkor mért 93,8 százaléknál vagy a szezonális átlagot jelentő 91,8 százalékos töltöttségnél – áll a UBS svájci nagybank friss elemzésében.

Érkezik az amerikai cseppfolyósított földgáz Európába / Fotó: NurPhoto via AFP

Visszapattant az európai földgázkereslet

A lemaradás számottevő, főleg, ha azt is figyelembe vesszük, hogy az európai gázkereslet októberben 11 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához mérten, sőt a 2022-ben kezdődött energiaválság óta még egyik évben sem támasztott a földrész ekkora szezonális keresletet, s az azt megelőző időszak ötéves átlagától is már csupán 13 százalékos az elmaradás.

Nem kevesebb, mint 36 százalékkal ugrott meg az előző évhez képest a földgázalapú villamosenergia-termelés, amit egyrészt az áramkereslet növekedése, másfelől a szén- és vízenergia visszaesése hajtott.

Veszélyes játékot játszik a kontinens

Az Európai Unióba irányuló vezetékes gázszállítás októberben 8 százalékkal csökkent tavaly októberhez képest. Az orosz szállítások 38 százalékkal, 1,1 milliárd köbméterre, az algériai szállítások pedig 10 százalékkal, 0,3 milliárd köbméter zsugorodtak.

A kiesést a norvég csővezetéken szállított gáz sem pótolta, hiszen annak a mennyisége éves bázison 9,6 milliárd köbméteren stagnált, ami egyébként az Európába csővezetéken szállított gázmennyiség 64 százalékát tette ki.

A kontinensre érkező LNG-import – beleértve az Egyesült Királyságot és Törökországot is – ellenben októberben 42 százalékkal, 14,6 milliárd köbméterre nőtt. Az Egyesült Államokból például 90 százalékkal, 8 milliárd köbméterre ugrott az import, 55 százalékos piaci részesedést elérve.

A növekedést a 13 százalékkal csökkenő kínai import is segítette, amit nem tudtak ellensúlyozni a 17 százalékkal bővülő Japánba tartó szállítások, így összességében az ázsiai kereslet megcsappant.