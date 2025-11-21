Alig hisznek a szemüknek a külföldi elemzők, mit tett a magyar forint: egyetlen másik deviza volt csak képes erre a világon – brutális az árfolyam

A forint 2025-ben 20 százalékkal erősödött a dollárhoz és 8 százalékkal az euróhoz képest, ami a rubel mellett a legnagyobb erősödés a feltörekvő piaci versenytársak között, és várhatóan a legnagyobb éves nyereséget éri el 2012 óta. A budapesti BUX részvényindex pedig idén 62 százalékkal emelkedett dollárban – írja a Bloomberg.

Az MNB, a forint őrizője / Fotó: AFP

A magyar jegybank az alapkamat csökkentésére irányuló kormányzati nyomás ellenére az EU legmagasabb, 6,5 százalékos alapkamatának fenntartásával őrzi a forinttal kapcsolatos pozitív hangulatot.

A brit Barclays stratégái csütörtökön a Citigroupot követve a bank forinton elért profitjának realizálásáról döntöttek.

Bár a Barclays továbbra is optimista a forintra, Sheryl Dong és Marek Raczko elemzők szerint a közelmúltbeli rali miatt a magyar egység mintegy 5 százalékkal túlértékelt.

Ez sebezhetővé teszi a valutát a fiskális kockázatokkal kapcsolatos negatív hírekkel szemben

– mondták.

Péntek reggel egyébként a magyar fizetőeszköz euróban és dollárban mérve is veszített értékéből. Az euró 385 forintig, míg a zöldhasú 333,6 forintig ralizott.