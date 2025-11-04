Forintárfolyam: nyomasztó a dollár ereje, a Trump–Orbán-találkozó kimenetelét találgatja a piac
A kedd délelőtti ereszkedést követően délután fokozódott a forint gyengülése a főbb devizákkal szemben. A hazai fizetőeszköz az euróhoz képest 0,3 százalékot rontott 15 óráig, a közös európai pénz váltási árfolyama ezzel újra átlépte a 388-as szintet, a kurzus 388,4 forintnál jár.
A dollárhoz képest bő fél százalékkal értékelődött le a magyar pénz, a keresztárfolyam 388-ig szaladt fel.
A forintnak nem kedvez a formába lendülő dollár, amely háromhavi csúcsra erősödött az euróval szemben. A meghatározó euró-dollár devizapár 0,2 százalékkal került lejjebb, 1,149-ig.
A forint gyengülésének ezzel együtt lehetnek országspecifikus tényezői is, ugyanis a régiós fizetőeszközökhöz viszonyítva is szembetűnő a lemaradás.
- A cseh korona 0,15 százalékkal 15,95 forintra drágult,
- a lengyel zloty váltási árfolyama pedig 0,25 százalékkal 91,3 forintig emelkedett.
A forint számára is nagy a tétje a péntekre időzített Trump–Orbán-találkozónak, ahol a hazai energiaellátás szempontjából is fontos megállapodás születhet az amerikai elnök és a magyar kormányfő között.
A pesti tőzsdén is borús a hangulat, a BUX fél százalékkal került lejjebb a kereskedés utolsó két órájára fordulva. A hazai nagypapírok közül az OTP 0,9 százalékkal fordult le, a Mol 1y százalék feletti esésben. A Magyar Telekom árfolyama 0,2 százalékkal emelkedett, a Richter pedig 0,6 százalékkal drágul.