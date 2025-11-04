Deviza
EUR/HUF388.2 +0.23% USD/HUF338.07 +0.54% GBP/HUF439.95 -0.4% CHF/HUF417.36 +0.29% PLN/HUF91.08 +0.05% RON/HUF76.32 +0.2% CZK/HUF15.91 -0.06% EUR/HUF388.2 +0.23% USD/HUF338.07 +0.54% GBP/HUF439.95 -0.4% CHF/HUF417.36 +0.29% PLN/HUF91.08 +0.05% RON/HUF76.32 +0.2% CZK/HUF15.91 -0.06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX108,029.49 +0.25% MTELEKOM1,760 0% MOL2,920 +0.21% OTP32,500 +0.03% RICHTER10,500 +1.45% OPUS540 +0.19% ANY7,100 +1.43% AUTOWALLIS154 0% WABERERS5,660 -1.39% BUMIX10,179.9 -0.63% CETOP3,662.64 -0.53% CETOP NTR2,289.76 -0.53% BUX108,029.49 +0.25% MTELEKOM1,760 0% MOL2,920 +0.21% OTP32,500 +0.03% RICHTER10,500 +1.45% OPUS540 +0.19% ANY7,100 +1.43% AUTOWALLIS154 0% WABERERS5,660 -1.39% BUMIX10,179.9 -0.63% CETOP3,662.64 -0.53% CETOP NTR2,289.76 -0.53%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
deviza
forint árfolyam
OTP
dollár
euró

Forintárfolyam: nyomasztó a dollár ereje, a Trump–Orbán-találkozó kimenetelét találgatja a piac

Rossz a hangulat a magyar eszközök piacain kedd délután. A pesti tőzsde bő félszázalékos indexcsökkenésnél jár, a forint a dollár erősödését nyögi.
K. T.
2025.11.04, 16:55
Frissítve: 2025.11.04, 17:05

A kedd délelőtti ereszkedést követően délután fokozódott a forint gyengülése a főbb devizákkal szemben. A hazai fizetőeszköz az euróhoz képest 0,3 százalékot rontott 15 óráig, a közös európai pénz váltási árfolyama ezzel újra átlépte a 388-as szintet, a kurzus 388,4 forintnál jár.

forint árfolyam, follár, euró
Gyengült a forint a dollárral és az euróval szemben is / Fotó: torcsabi

A dollárhoz képest bő fél százalékkal értékelődött le a magyar pénz, a keresztárfolyam 388-ig szaladt fel.

A forintnak nem kedvez a formába lendülő dollár, amely háromhavi csúcsra erősödött az euróval szemben. A meghatározó euró-dollár devizapár 0,2 százalékkal került lejjebb, 1,149-ig.

A forint gyengülésének ezzel együtt lehetnek országspecifikus tényezői is, ugyanis a régiós fizetőeszközökhöz viszonyítva is szembetűnő a lemaradás. 

  • A cseh korona 0,15 százalékkal 15,95 forintra drágult, 
  • a lengyel zloty váltási árfolyama pedig 0,25 százalékkal 91,3 forintig emelkedett.

A forint számára is nagy a tétje a péntekre időzített Trump–Orbán-találkozónak, ahol a hazai energiaellátás szempontjából is fontos megállapodás születhet az amerikai elnök és a magyar kormányfő között.

USD / HUF árfolyam
USA dollár árfolyam (USD/HUF)
338.0663 +0.54%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

A pesti tőzsdén is borús a hangulat, a BUX fél százalékkal került lejjebb a kereskedés utolsó két órájára fordulva. A hazai nagypapírok közül az OTP 0,9 százalékkal fordult le, a Mol 1y százalék feletti esésben. A Magyar Telekom árfolyama 0,2 százalékkal emelkedett, a Richter pedig 0,6 százalékkal drágul.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1321 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu