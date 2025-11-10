Deviza
EUR/HUF383.73 +0.04% USD/HUF331.9 -0.03% GBP/HUF437.06 -0.04% CHF/HUF412.71 +0.12% PLN/HUF90.57 0% RON/HUF75.47 +0.03% CZK/HUF15.8 +0.04% EUR/HUF383.73 +0.04% USD/HUF331.9 -0.03% GBP/HUF437.06 -0.04% CHF/HUF412.71 +0.12% PLN/HUF90.57 0% RON/HUF75.47 +0.03% CZK/HUF15.8 +0.04%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
deviza
forint
forint árfolyam
állampapír

Forintárfolyam: valami bámulatos történik a világban, ne üljünk fel – a magyar állampapír főszereplő

Sorra jelennek meg az elemzések, amelyek cáfolják, hogy a látványos pénzpiaci meneteléshez bármi köze is volna a Tisza Pártnak. A forint árfolyamának erősödése kapcsán rendre előkerül a Magyar Nemzeti Bank, egy friss nemzetközi elemzés ugyanakkor az állampapírok szerepére hívja fel a figyelmet – a magyar államkötvényt nem csak a hazai háztartások kedvelik.
Pető Sándor
2025.11.10, 20:29

Jelentős jövedelmi forrássá vált a magyar háztartások számára a biztonságos állampapírok hozama. Egy friss elemzés rámutat: nem csak a magyarok kaptak rá, ami annak is köszönhető, hogy valami olyan meglepő fordulat történt a világban az infláció terén, amire évtizedek óta nem volt példa, és ebből profitál a forint árfolyama is. A látványos erősödéshez annyi köze van a Tiszának – hiába állítják az ellenkezőjét az ellenzéki párt holdudvarában –, mint Donald Trump tervéhez a budapesti találkozóról Vlagyimir Putyinnal: semmi.

Forint árfolyam: az erősödés az állampapíroktól ered, és a részvényekre is átragadhat – az okok és a kockázatok cikkeink sorozatában olvashatók
Forintárfolyam: az erősödés az állampapíroktól ered és a részvényekre is átragadhat – az okok és a kockázatok cikkeink sorozatában olvashatók / Fotó: Stiller Ákos 

Az elmúlt egy hétben a magyar és a nemzetközi médiában számos elemzés vette számba a tényezőket, amelyek a forintot erősítik, és amelyek nem, a Világgazdaság is több anyagban számolt be erről, többek közt itt

Ha az amerikai dollárt Magyar Péter gyengíti, az olajárat ő nyomja le, a magyar gazdaság stabilitását ő érte el, és a jegybanki kamatokról is ő dönt, akkor a forint erősödésében is alapvető a szerepe. Az elmúlt három kereskedési nap menetelésében és a hétfőn elért 22 havi csúcsban is, amennyiben ő utazott Washingtonba, és ő jutott kulcsmegállapodásokra Trump amerikai elnökkel. (A hírek szerint azonban Orbán Viktor kormányfő.)

Bár Kármán András, a Tisza szakértője múlt heti interjújában igyekezett felülni a hullámra, a forint ralijáról szóló szakelemzések és jelentések szinte még marginálisan sem említik az ellenzéki párt választási győzelmi reményeit tényezőként. 

A legvegytisztábbak azok az elemzések, amelyek a nemzetközi trendbe illesztik a forint, illetve a magyar pénzpiaci eszközök idei üstökösszerű teljesítményét. Itt nincs mit mismásolni, hiszen ez – amikor egy egész eszközcsoportról van szó – eltérítené a logikát, és nem is azok a szerzők, akiktől adott esetben netán elvárhatnak valamiféle politikai állásfoglalást.

A Bloomberg friss elemzése sem Magyarországról, hanem arról szól, hogy 

  • olyan elképesztő fordulat történt a világgazdaságban a fogyasztói árakat tekintve,
  • amire évtizedek óta nem került sor,
  • és ami vásárlásokat generál a feltörekvő gazdaságok pénzügyi piacain, beleértve az élen haladó Magyarországot.

A magyar inflációs adatok közlése előtt különösen izgalmas olvasmány a tények szerelmeseinek, akik pártpolitikai izgalmakra gerjednek, innen vegyék másfelé az irányt.

Három és fél évtizede nem volt ilyen: elébe kerültek a fejlett országoknak a feltörekvők 

A hírügynökség szerint a Morgan Stanley Investment Management Inc. (MSIM) és a Ninety One Plc csak kettő a sok alapkezelőből, amelyek a feltörekvő piacok helyi devizában kibocsátott állampapírjaira fogadnak, mert arra számítanak, hogy ezek a gazdaságok megengedhetik majd maguknak, hogy gyorsabban csökkentsék a kamataikat, mint a fejlett gazdaságok.

Ennek egy olyan fejlemény az oka, amelyre a Bloomberg kezelte indexek szerint nem volt példa körülbelül legalább azóta, mióta a közép-európai országok lerázták magukról a kommunizmust (kivéve egy epizódot a mindent összezavaró világjárvány és energiaválság közben): két egymást követő negyedévben a feltörekvő gazdaságok inflációja alacsonyabb a fejlett országokénál.

Az elemzés nem részletezi, miképp lőtte lábon magát Joe Biden amerikai elnök alatt és máig hatóan a fejlett világ az energiaválsággal, mindenesetre Jitania Kandhari, az MSIM helyettes befektetési vezetője ezt a következtetést vonta le:

A folyomány, hogy a monetáris politika támogatóbb lehet a feltörekvő piacokon.

Lássuk, mit jelent ez, és miért van ennek jelentősége Magyarország és a forint szempontjából.

Saját elemzésünkben sorra vettük a forintot erősítő tényezőket, illetve kitértünk arra, hogy – ha voltak is olyan elemzések a nyár óta, amelyek a Tisza Párt választási reményeihez kapcsolták a magyar deviza erejét – Magyar Péterék nem bónuszt jelentenek, hanem inkább rizikót, mivel gazdaságpolitikai szempontból sötét ló az ellenzéki párt a jelenlegi stabilitással ellentétben.

A fő tényező, amelyet egyetlen elemzés sem hagy ki, hogy a magyar kamatok vonzók, mert a magyar jegybankot elkötelezettnek látják az infláció elleni harcban a befektetők. Technikailag ez úgy működik, hogy a külföldiek a magyar pénzpiaci eszközök stabil vásárlói, mert egyrészről a magyar kamat ehhez megfelelően magas, másrészről nem látnak jelentős kockázatot: nem mellesleg, ha választások lesznek is nálunk tavasszal, a Magyar Nemzeti Bankot ez nem érinti, és akármi a voksolás kimenetele, az MNB-ben megbíznak.

Itt térhetünk vissza az állampapírokhoz és a Bloomberg-összefoglalóhoz.

Forintárfolyam: már önmagában nyereséget biztosított, és ezzel nincs vége

A forint árfolyamán, ha semmi egyéb nem is változik, már önmagában szépen lehetett nyerni az idén, hiszen a világ egyik legjobban teljesítő devizájáról van szó. Aki magyar állampapírba fektetett, még szebb nyereségre tehetett szert. A helyi devizában denominált kötvényeken idén átlagban 7 százalék nyereséget lehetett zsebre tenni, egyes piacokon pedig, beleértve Magyarországot, Brazíliát és Egyiptomot, 20 százaléknál is többet.

Ezt ne úgy értsük, hogy ez a magyar adófizetők zsebére megy, mert ennyivel több kamatot kell kifizetni az állampapírokon – egészen másképpen működik, és épp fordítva. Állampapír esetében ha a hozama (leegyszerűsítve a kamata) lemegy a piacon, az árfolyama ekkor megemelkedik. Ha a magyar állampapírt a külföldiek veszik, ez előretekintve is bizalmat jelez: majdani hozamcsökkenésre, azaz árfolyam-emelkedésre számítanak. Itt ismét megjegyzendő: 

a magyar kormány költségvetési tervei ismertek, a Tiszáé azonban hézagosak, zavarosak, ellentmondásosak – ha a 2002-es baloldali hatalomátvételhez hasonlóan felduzzasztanák a költségvetés hiányát, a magyar állampapírok külföldi vásárlói alaposan ráfaraghatnának. Aki ezt eltitkolja, nem tesz jót olvasóinak.

Önmagában a kamatcsökkentés sem rizikó, de a kamatelőny, az óvatosság és a stabilitás számít

A helyzet globálisan: az infláció csökkenéséhez mérten a feltörekvő piacokon visszamaradtak a kamatcsökkentésekkel. A befektetők most arra számítanak, hogy egy sor helyen a következő hónapokban begyorsul a folyamat, jönnek a kamatcsökkentések, amelyek a helyi állampapírok birtokosainak árfolyamnyereséget hoznak.

Amiért a forint és a magyar állampapírok különösen kedveltek: az MNB elkötelezett, hogy csak akkor lép erre az útra, ha az infláció visszaszorul, és a befektetők úgy látják, másokhoz képest tovább maradhat viszonylag magas a magyar kamat.

Grant Webster, a Ninety One egyik fő állampapír- és devizastratégája szerint a reálkamat – tehát az infláció felett kínált kamat – több mint húsz éve nem volt olyan magas, mint most. Ez pedig vonzza a külföldi befektetőket, és erősíti a devizákat: a brazil real és a magyar forint ennek köszönhetően a dollár ellenében az idén két számjegyű nyereséget biztosított – emelte ki.

Hozzátette: ahol az inflációs aggodalmak már felszívódtak, a kamatok azonban még nem – mint például Dél-Afrikában vagy Latin-Amerikában –, ott még mindig van hely a további ralira.

Mennyire járulnak hozzá a magyar inflációs aggodalmak „felszívódásához” a kedden esedékes októberi magyar inflációs adatok, hamarosan kiderül, a jegybanki kamatot azonban a következő hónapban zömében még nem várják csökkenni a piacokon, ami további támasztékot jelent a forint számára. Amikor már csökkenni kezdenek, akkor is a reálkamat, azaz az infláció és a piaci kamatok különbsége számít – ha az MNB-t megfelelően óvatosnak látják, a kamatok majdani csökkentése sem jelent feltétlenül rosszat a forint számára. Az átmenet idején a magyar jegybanknak biztosan okosan kell manővereznie.

Bemondták az elemzők: hamarosan nagyítóval kell majd keresni az inflációt Magyarországon

Továbbra is az árrésstopok befolyásolják leginkább az infláció alakulását, amely októberben ismét emelkedhetett. Azonban a hatósági intézkedések kiterjesztése miatt van olyan elemző, aki már 2 százalék körüli inflációt jósolt 2026 első hónapjaira.

A dollár oldaláról van rizikó, de alig, és a részvényekre is átragadhat az optimizmus

Az idén gyengélkedő dollár visszapattanásai jelenthetnek rizikót, de ez a veszély mérsékelt, hiszen az amerikai jegybank, a Federal Reserve várhatón tovább csökkenti a maga kamatait és ezzel a zöldhasú vonzerejét – írja az elemzés. Még azok a befektetők is látnak további kifutást a feltörekvő gazdaságok állampapírpiacain, akik szerint a dollár már nem gyengül tovább, és a feltörekvő piacok elképesztő inflációcsökkenése a fejlettekhez képest még a részvénypiacaikra is átragaszthatja a kedvező hangulatot.  

A feltörekvő világ viszonylag kevésbé tűnik kockázatosnak, mint a fejlett országok, hosszú idő óta először

– idézik Derrick Irwint, az Allspring Global Investments szenior portfóliómenedzserét. Anyagát – amely egy szót sem ejt a Tisza Pártról és Magyar Péterről – a Budapesti Értéktőzsde fotójával illusztrálta a hírügynökség.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1334 cikk

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu