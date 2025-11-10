Forintárfolyam: valami bámulatos történik a világban, ne üljünk fel – a magyar állampapír főszereplő

Jelentős jövedelmi forrássá vált a magyar háztartások számára a biztonságos állampapírok hozama. Egy friss elemzés rámutat: nem csak a magyarok kaptak rá, ami annak is köszönhető, hogy valami olyan meglepő fordulat történt a világban az infláció terén, amire évtizedek óta nem volt példa, és ebből profitál a forint árfolyama is. A látványos erősödéshez annyi köze van a Tiszának – hiába állítják az ellenkezőjét az ellenzéki párt holdudvarában –, mint Donald Trump tervéhez a budapesti találkozóról Vlagyimir Putyinnal: semmi.

Forintárfolyam: az erősödés az állampapíroktól ered és a részvényekre is átragadhat – az okok és a kockázatok cikkeink sorozatában olvashatók / Fotó: Stiller Ákos

Az elmúlt egy hétben a magyar és a nemzetközi médiában számos elemzés vette számba a tényezőket, amelyek a forintot erősítik, és amelyek nem, a Világgazdaság is több anyagban számolt be erről, többek közt itt.

Ha az amerikai dollárt Magyar Péter gyengíti, az olajárat ő nyomja le, a magyar gazdaság stabilitását ő érte el, és a jegybanki kamatokról is ő dönt, akkor a forint erősödésében is alapvető a szerepe. Az elmúlt három kereskedési nap menetelésében és a hétfőn elért 22 havi csúcsban is, amennyiben ő utazott Washingtonba, és ő jutott kulcsmegállapodásokra Trump amerikai elnökkel. (A hírek szerint azonban Orbán Viktor kormányfő.)

Bár Kármán András, a Tisza szakértője múlt heti interjújában igyekezett felülni a hullámra, a forint ralijáról szóló szakelemzések és jelentések szinte még marginálisan sem említik az ellenzéki párt választási győzelmi reményeit tényezőként.

A legvegytisztábbak azok az elemzések, amelyek a nemzetközi trendbe illesztik a forint, illetve a magyar pénzpiaci eszközök idei üstökösszerű teljesítményét. Itt nincs mit mismásolni, hiszen ez – amikor egy egész eszközcsoportról van szó – eltérítené a logikát, és nem is azok a szerzők, akiktől adott esetben netán elvárhatnak valamiféle politikai állásfoglalást.

A Bloomberg friss elemzése sem Magyarországról, hanem arról szól, hogy

olyan elképesztő fordulat történt a világgazdaságban a fogyasztói árakat tekintve,

amire évtizedek óta nem került sor,

és ami vásárlásokat generál a feltörekvő gazdaságok pénzügyi piacain, beleértve az élen haladó Magyarországot.

A magyar inflációs adatok közlése előtt különösen izgalmas olvasmány a tények szerelmeseinek, akik pártpolitikai izgalmakra gerjednek, innen vegyék másfelé az irányt.