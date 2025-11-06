Ha valami a forintot erősíti, az Orbán Washingtonba tartó kormánygépe, nem a Tisza-propaganda

A feltörekvő piacok körében a kelet-európai devizák mutatták az egyik legnagyobb erősödést idén, alapvetően azért, mert a régióban a kamatok még hosszabb ideig maradnak magas szinten – elemezte a helyzetet csütörtökön a Bloomberg. Az anyag más devizákkal kapcsolatban említ politikai árfolyammozgató tényezőket, a forint árfolyama erösödésével kapcsolatban azonban nem, egybevágóan a Világgazdaság szerdai elemzésével, és ellentétben azzal a Tisza környékén frissen felkapott tézissel, hogy a párt választási győzelmi reményei állnak a forint erősödése mögött.

A forint árfolyama: az erősödés egyik fő „felelőse” a Magyar Nemzeti Bank – a piacokon meg tudják különböztetni a fundamentumokat a politikai humbugtól / Fotó: Xinhua via AFP

Amint ez gyakran történik, a trend – ha a forint vezeti is – régiós. A magyar forintra, a cseh koronára és a lengyel zlotyra fogadni az idén busás hasznot hozott a befektetőknek, a három jegybank inflációellenes fókusza pedig a helyi devizában denominált államkötvények tulajdonosainak is: a hozamuk dollárban számolva 17 és 23 százalék közötti – írja a hírügynökség, idézve többek közt Kiss Pétert, az Amundi Investment Fund Management portfóliókezelési vezetőjét, akinek a budapestiek közt szépen bejöttek az ajánlásai.

Ez az erő még tovább folytatódhat… Ennek egyik kulcstényezője a magas kamatszint

– mondta a szakember.

A Világgazdaság részletes elemzésében szedte össze a forint erősödése mögötti tényezőket és az okokat, amelyek kizárják, hogy a pénzük biztonságára adó befektetők a gazdaságpolitikai szempontból sötét ló Tisza választási győzelmére fogadjanak.

Forint árfolyama: az óvatos jegybank támogatja, amint a régióban másutt is

A Bloomberg áttekintője a következő okokat sorolja (egybevágóan lapunk listájával, bár szűkebb fókusszal):

A forint erősödésének okai

Mindhárom országban a jegybankok egyértelmű jelzéseket küldenek arról, hogy nem készülnek feladni az infláció elleni szigort. Bár Lengyelország ezen a héten kamatot vágott, a legtöbb elemző arra számít, hogy innen az enyhítési ciklus kifut, a kamatszint pedig jelenleg mintegy 1,5 százalékponttal az infláció fölött van. A cseh jegybank negyedik egymást követő ülésén is változatlanul tartotta kamatait csütörtökön, a magyar jegybank pedig több mint egy éve tartja változatlanul a kamatokat.

Az erősösést a dollár gyengesége is hajtja. A régiós devizákban felvett külföldi pozíciók ugyan már figyelmeztetően nagyra nőttek – figyelmeztet Szabó Viktor, az Aberdeen Investments befektetési igazgatója, különösen a forintot illetően – és rizikót jelent, ha a dollár jelentősen erősödne abban az esetben, ha az amerikai jegybank, a Fed kamatcsökkentései elakadnak. Az elemzők azonban általában optimisták.

A BNP Paribas ezt a kedvező monetáris politikai háttérrel indokolja, a Commerzbank friss elemzése szerint pedig a feltörekvő piaci devizáknak jól kell tudniuk kezelni egy enyhe dollárerősödést, különösen Magyarországon, ahol 6,5 százalék a jegybanki kamat.

Az egyik fő ok az, hogy az amerikai monetáris politika változása mozgásteret adna a feltörekvő piacoknak a kamatcsökkentésre, de nem mindenki használja ki ezt a lehetőséget

– idézi a Bloomberg Michael Pfistert, a Commerzbank devizaelemzőjét.