Csattanós választ adott a Tiszának Varga Mihály, a forint meg is hálálta

Politikai vita középpontjába került a forint árfolyama a napokban, az ügyben a jelenleg Washingtonban tartózkodó Orbán Viktor miniszterelnök is megszólalt. Közben a héten a forint sorban dönti az újabb és újabb másfél éves csúcsokat az euró ellenében, pénteken ez ismét megtörtént, miközben – a politikai felhangokat figyelmen kívül hagyva – megszólalt az árfolyam befolyásolására leginkább képes Magyar Nemzeti Bank is. Tekinthetnénk ezt a vita csúcspontjának is, de a forint csúcshetének ezzel még nincsen vége: a hazai piaczárás után Orbán Viktor, Donald Trump amerikai elnök és környezetük megbeszéléseinek még bőven lehet az árfolyamot akár hosszú távra is befolyásolni képes hatása.

Forintárfolyam: megszólalt Varga Mihály is, jelezve, ki áll valójában a forint erősödése mögött, és mi ennek a motiválója / Fotó: Varga Mihály / Facebook

Mielőtt rátérnénk Varga Mihály MNB-elnök pénteki szakmai kommentárjaira, a politikaivá szélesedett vita háttere: a bankadóval van a legnagyobb bajuk, ugyanis nem akarnak részt venni a közteherviselésben – így kommentálta kedden Orbán Viktor azokat a véleményeket, miszerint a piacok a Tisza Párt választási győzelmének örülnének.

A vita gyökerére visszatekintve: a nyár derekán jelentek meg és a választások felé közeledve egyre gyakrabban emlegetik az ellenzéki párt holdudvarában azokat a banki elemzői véleményeket, hogy a Tisza választási győzelme a közelmúltbeli lengyel mintára a forint erősödését eredményezheti. A héten Kármán András, a Tisza szakértője nyíltan is beszállt ebbe a vitába a Bloomberg hírügynökségnek adott interjúban, a forint erősödését ígérve.

A forint azonban amúgy is erősödik idén, sőt a világ egyik legjobban teljesítő devizája. A Világgazdaság elemzésben mutatta meg a fő okokat, illetve az érveket, amelyek alapján a gazdaságpolitikai tekintetben sötét lónak tekinthető Tisza reményei a magyar pénzügyi piaci árfolyamok számára erőteljes rizikót jelentenek bónusz helyett.

Ezt követően elemzésünkkel egybevágóan nevezte meg a forinterősödést hajtó tényezőket a Bloomberg. A feltörekvő piacok körében a kelet-európai devizák mutatták az egyik legnagyobb erősödést idén, alapvetően azért, mert a régióban a kamatok még hosszabb ideig maradnak magas szinten – írták az elemzésben, amelyből teljes egészéből hiányzott a Tisza Párt mint faktor.