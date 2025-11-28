Dacoskodik a forint: egyre távolabb a 382-től a Moody's ítélete előtt

Az euró-dollár keresztárfolyam eközben lefelé indult, utoljára 1,1567-nél járt a devizapár.

A Moody’s döntését várja a forintpiac

Visszatérve a forintra, az Equilor kiemeli, hogy a pénteki piaczárás után teszi közzé a hitelminősítő Magyarország adósbesorolásának felülvizsgálatát, az osztályzat tavaly november óta Baa2-es, negatív kilátással.

A májusi felülvizsgálat óta az egyetlen pozitív folyamat a forint jelentős erősödése, ami kedvezően hat a GDP-arányos államadósság szintjére, mivel a devizaadósság forintban számított értékét csökkenti.

A hitelminősítő által megfogalmazott negatívumok nagyobb része továbbra is fennáll: az uniós források jelentős részének elvesztése, ennek negatív hatása a középtávú költségvetési és növekedési kilátásokra, illetve a lassú költségvetési konszolidáció – itt nemrégiben történt meg a kormányzati hiánycél megemelése mind az idei, mind a jövő évre vonatkozóan.

Emellett a hitelminősítő kitérhet az elmúlt időszakban bejelentett adócsökkentések és a lakossági transzferek költségvetési kockázataira is.

A Moody’s májusban 1 százalékos GDP-növekedést várt az idei évben, ezt tovább csökkenthetik, míg jövőre 2,8 százalékos bővülést prognosztizáltak.

Összességében az elemzőcég 50 százaléknál valamivel alacsonyabb esélyt lát a Baa3-as osztályzatra történő leminősítésre, ami még mindig befektetésre ajánlott kategória.

Ha azonban megtörténne a lépés, várhatóan gyengüléssel reagálna a forint, ám a mozgás tartóssága kérdéses lehet.