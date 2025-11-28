Deviza
Dacoskodik a forint: egyre távolabb a 382-től a Moody's ítélete előtt

Az erősödő dollárral is dacol a hazai deviza. Piaczárás után a Moody’s ítélete adhat új irányt a forintnak.
Murányi Ernő
2025.11.28, 11:53
Frissítve: 2025.11.28, 12:39

A csütörtöki kereskedésben eltávolodott a 382-es szinttől az euró-forint árfolyama, mely így már rövid távú ellenállást képez. Gyengébb támasz még látható 381,30 közelében, erősebb szint pedig 380-nál húzódik – írja az Equilor Befektetési Zrt.

forint Illustrations Of The Moody's Rating Agency
A Moody’s ítélete a forinton is fogást találhat / Fotó: NurPhoto via AFP

Péntek délelőtt is nagyjából ezen a szinten maradt a hazai fizetőeszköz kurzusa, az euró a csütörtöki záróértékéhez mérten 0,1 százalékkal, 381,8 forint alá gyengült.

Az euró-dollár keresztárfolyam eközben lefelé indult, utoljára 1,1567-nél járt a devizapár.

A Moody’s döntését várja a forintpiac

Visszatérve a forintra, az Equilor kiemeli, hogy a pénteki piaczárás után teszi közzé a hitelminősítő Magyarország adósbesorolásának felülvizsgálatát, az osztályzat tavaly november óta Baa2-es, negatív kilátással. 

A májusi felülvizsgálat óta az egyetlen pozitív folyamat a forint jelentős erősödése, ami kedvezően hat a GDP-arányos államadósság szintjére, mivel a devizaadósság forintban számított értékét csökkenti. 

A hitelminősítő által megfogalmazott negatívumok nagyobb része továbbra is fennáll: az uniós források jelentős részének elvesztése, ennek negatív hatása a középtávú költségvetési és növekedési kilátásokra, illetve a lassú költségvetési konszolidáció – itt nemrégiben történt meg a kormányzati hiánycél megemelése mind az idei, mind a jövő évre vonatkozóan. 

Emellett a hitelminősítő kitérhet az elmúlt időszakban bejelentett adócsökkentések és a lakossági transzferek költségvetési kockázataira is. 

A Moody’s májusban 1 százalékos GDP-növekedést várt az idei évben, ezt tovább csökkenthetik, míg jövőre 2,8 százalékos bővülést prognosztizáltak.

Összességében az elemzőcég 50 százaléknál valamivel alacsonyabb esélyt lát a Baa3-as osztályzatra történő leminősítésre, ami még mindig befektetésre ajánlott kategória. 

Ha azonban megtörténne a lépés, várhatóan gyengüléssel reagálna a forint, ám a mozgás tartóssága kérdéses lehet.

