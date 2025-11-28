Erős szinteken oldalaz a forint a hitelminősítés előtt
Pénteken is tartja magát az euró-forint a 382-es szint alatt. A letört támasz immár rövid távú ellenállásként szolgál. Komolyabb iránymutatást az esti hitelminősítés adhat. Ám erre csak hétfőn reggel tud majd érdemben reagálni a forint.
Szűk sávban oldalazik a forint
Már csütörtökön a 382-es szint alá került az euró-forint árfolyama. Jelenleg a csökkenő trendcsatorna alsó trendvonala közelében vagyunk.
A következő erős támasz 380-nál látható.
Az RSI indikátor továbbra is enyhe pozitív divergenciát mutat az árfolyammal szemben, és az MACD vétel felé hajlik, de ezen kívül nem látható fordulatra utaló jelzés a grafikonon.
Az euró-forint a pénteki tőzsdenyitás előtt 381,7 fölé szúrt. Majd délelőtt 381,1 közelébe süllyedt.
Délután 381,2 és 381,6 között oldalazik a kurzus.
Rövid távon gyengítheti a forintot a leminősítés
Ma piaczárás után teszi közzé a Moody’s hitelminősítő Magyarország adósbesorolásának felülvizsgálatát. Az osztályzat tavaly november óta Baa2-es, negatív kilátással.
A májusi felülvizsgálat óta az egyetlen pozitív folyamat: a forint jelentős erősödése, mely kedvezően hat a GDP-arányos államadósság szintjére (a devizaadósság forintban számított értékét csökkenti).
A hitelminősítő által megfogalmazott negatívumok nagyobb része továbbra is fennáll: az uniós források egy részének elvesztése, ennek negatív hatása a középtávú költségvetési és növekedési kilátásokra, illetve a lassú költségvetési konszolidáció, itt nemrégiben történt meg a kormányzati hiánycél megemelése mind az idei, mind a jövő évre vonatkozóan.
Emellett a hitelminősítő kitérhet az elmúlt időszakban bejelentett adócsökkentések és a lakossági transzferek (14. havi nyugdíj) költségvetési kockázataira is.
A Moody’s májusban 1 százalékos GDP-növekedést várt az idei évben, ezt tovább csökkenthetik, míg jövőre 2,8 százalékos bővülést prognosztizáltak.
Látunk esélyt a leminősítésre a Baa3-as osztályzatra, ami még mindig befektetésre ajánlott kategória, de ennek esélye 50 százalék alatti
– vélik az Equilor elemzői. Szerintük, amennyiben megtörténne a leminősítés, várhatóan gyengüléssel reagálna a forint, de a mozgás tartóssága kérdéses lehet.