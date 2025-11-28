Erős szinteken oldalaz a forint a hitelminősítés előtt

Pénteken is tartja magát az euró-forint a 382-es szint alatt. A letört támasz immár rövid távú ellenállásként szolgál. Komolyabb iránymutatást az esti hitelminősítés adhat. Ám erre csak hétfőn reggel tud majd érdemben reagálni a forint.

Este kaphat útmutatást a forint / Fotó: torcsabi

Szűk sávban oldalazik a forint

Már csütörtökön a 382-es szint alá került az euró-forint árfolyama. Jelenleg a csökkenő trendcsatorna alsó trendvonala közelében vagyunk.

A következő erős támasz 380-nál látható.

Az RSI indikátor továbbra is enyhe pozitív divergenciát mutat az árfolyammal szemben, és az MACD vétel felé hajlik, de ezen kívül nem látható fordulatra utaló jelzés a grafikonon.

Az euró-forint a pénteki tőzsdenyitás előtt 381,7 fölé szúrt. Majd délelőtt 381,1 közelébe süllyedt.