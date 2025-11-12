Deviza
Oda a forint ereje, a pesti tőzsde viszont új csúcson – ralit indított a Magyar Telekom a gyorsjelentés előtt

Kedvező nemzetközi széljárában ért új csúcsra szerdán a pesti tőzsde fő indexe. A Mol és a Magyar Telekom részvényei is szárnyalnak, a forint viszont korrigál az euróval és a dollárral szemben.
K. T.
2025.11.12, 15:07
Frissítve: 2025.11.12, 15:29

Folytatódik a korrekció a forint piacán szerda délután. A hazai fizetőeszköz előző nap került lejtőre a főbb devizákkal szemben, ma délután pedig kissé tovább gyengült a dollárral és az euróval szemben egyaránt.

forint,20251007_euroForint_017_VZ
Gyengül a forint az euróval, a dollárral és a régiós devizákkal szemben is / Fotó: Vémi Zoltán

Az euró jegyzése a nap eleji 385-ös szintről 385,8 forintig szaladt fel délutánra, három óra előtt pár perccel pedig 385,3 forintot kértek a közös európai pénz egységéért. Ez 0,1 százalékos forintgyengülésről árulkodik.

A dollárhoz képest 0,2 százalékot rontott a magyar pénz. A keresztárfolyam ezzel ismét alulról súrolja a 333 forintot. Korábban napon belül 333,4 forintnál is járt a váltási árfolyam.

A régiós devizák is megléptek a forinthoz képest: a cseh koronát 0,2 százalékkal drágábban, 15,9 forinton váltják, a lengyel zloty pedig 0,1 százalékkal kerül többe, 91,07 forintba.

A pesti tőzsdén remek a hangulat, a BUX index 1,3 százalékot menetelt felfelé, amivel új csúcsra, 108 600 pont fölé ért a vezető magyar részvénykosár. Az erősödést a blue chipek közül 

  • a Mol vezeti 1,8 százalékkal, 
  • az OTP részvényei 1,3 százalékkal drágulnak. 
  • A Richter kurzusa 0,8 százalékkal került feljebb, 
  • a Magyar Telekom pedig 1,7 százalékkal erősödik a délutánra várt gyorsjelentés előtt.

Európa tőzsdéin is a vevők vannak többségben. A német DAX 1,3 százalékkal, a francia CAC 40 1,4 százalékkal emelkedik, a londoni FTSE 100 pedig 0,1 százalékos plusznál jár.

