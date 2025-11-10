Nagy napja van a forintnak, dübörögnek a bikák a pesti tőzsdén is

Továbbra is pozitív a hangulat a magyar eszközök piacán hétfő délután. A befektetők kedvezően fogadták Orbán Viktor és a magyar diplomáciai küldöttség washingtoni tárgyalását és a magyar–amerikai gazdasági megállapodást.

Erősen kezdi a hetet a forint / Fotó: Vémi Zoltán

A forint kétéves csúcsra erősödött a hét elején az euróval szemben. A kurzus egészen a 383-as szint aljáig lement, innen azonban némi korrekció kezdődött kora délután. A közös európai pénz 384 forintig emelkedett vissza, három órakor pedig 0,16 százalékkal olcsóbban, 383,7 forinton jegyzik az eurót.

A dollárhoz képest 0,2 százalékot javított a magyar pénz, a devizapár jegyzése 331,7 forintnál jár.

A régiós pénzekhez viszonyítva is számottevő forintelőny látszik. A cseh koronát és a lengyel zlotyt is 0,1 százalékkal alacsonyabb árfolyamon váltják hétfő délután.

Az Erste kommentárjában arra hívja fel a figyelmet, hogy a dollár kurzusában is forintpozitív fordulat állhatott be a múlt héten, és a lengyel jegybank kamatvágása is segítette a hazai fizetőeszközt. Pozitívan hathatott a pénteken megkapott amerikai szankciómentesség is. A kedd igazán fontos lehet a hazai pénz számára, a KSH ugyanis holnap közli az októberi inflációs adatokat.