Nagy napja van a forintnak, dübörögnek a bikák a pesti tőzsdén is

Remek formában vannak a hét elején a magyar eszközök. A pesti tőzsde a Mol vezetésével robog az újabb rekordérték felé, a forint többéves csúcsra erősödött az euróval szemben.
K. T.
2025.11.10, 15:16
Frissítve: 2025.11.10, 15:20

Továbbra is pozitív a hangulat a magyar eszközök piacán hétfő délután. A befektetők kedvezően fogadták Orbán Viktor és a magyar diplomáciai küldöttség washingtoni tárgyalását és a magyar–amerikai gazdasági megállapodást.

forint, euró, dollár
Erősen kezdi a hetet a forint / Fotó: Vémi Zoltán

A forint kétéves csúcsra erősödött a hét elején az euróval szemben. A kurzus egészen a 383-as szint aljáig lement, innen azonban némi korrekció kezdődött kora délután. A közös európai pénz 384 forintig emelkedett vissza, három órakor pedig 0,16 százalékkal olcsóbban, 383,7 forinton jegyzik az eurót.

A dollárhoz képest 0,2 százalékot javított a magyar pénz, a devizapár jegyzése 331,7 forintnál jár.

A régiós pénzekhez viszonyítva is számottevő forintelőny látszik. A cseh koronát és a lengyel zlotyt is 0,1 százalékkal alacsonyabb árfolyamon váltják hétfő délután.

Az Erste kommentárjában arra hívja fel a figyelmet, hogy a dollár kurzusában is forintpozitív fordulat állhatott be a múlt héten, és a lengyel jegybank kamatvágása is segítette a hazai fizetőeszközt. Pozitívan hathatott a pénteken megkapott amerikai szankciómentesség is. A kedd igazán fontos lehet a hazai pénz számára, a KSH ugyanis holnap közli az októberi inflációs adatokat.

A pesti tőzsdén is hurráoptimista a hangulat. A BUX index 0,8 százalékos plusznál tart, 108 ezer pont fölé emelkedett, a pesti tőzsde jó úton jár, hogy újabb csúcson zárja a napot.

A blue chipek közül a Mol húz a legjobban 0,9 százalékos drágulással. Az OTP 1,2 százalékkal került feljebb, a Richter papírjai 0,1 százalékkal, a Magyar Telekom árfolyama 0,2 százalékkal emelkedik.

