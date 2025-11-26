Forintpiac: oda az erő, belehúzott a dollár, az euróval szemben is rontott a magyar pénz

Az Erste értékelése szerint nincs új sztori a magyar deviza kereskedésében, a carry-trade, azaz a forint magas kamatkülönbözete továbbra is mindent visz, bár a dollár gyengülését ezúttal nem tudta kihasználni a magyar deviza.

Holnap jönnek ki itthon a GKI indexei, amik a novemberi konjunktúra kép körülrajzolásában segíthetnek. Pénteken a Moody’s őszi felülvizsgálatának eredményét várja majd a piac.

Ennél a hitelminősítőnél negatív kilátáson áll Magyarország Baa2-es besorolása. Az osztrák bankház várakozása szerint nem döntenek leminősítésről, bár a fundamentumok tavasz óta bekövetkezett romlása valamelyest növelte egy kedvezőtlen lépés valószínűségét.

A Világgazdaságnak nyilatkozó elemzők homlokegyenest mást jósolnak a Moody's pénteken várható lépéséről. Mivel a Standard and a Poors, ahol a leginkább rezgett a léc, október elején nem nyúlt hozzá a szuverén magyar adósosztályzathoz, így várhatóan befektetésre ajánlott kategóriában maradhat hazánk idén az összes nagy hitelminősítőnél. Ez azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy megússzuk leminősítés nélkül.

A pesti tőzsdén jó a hangulat, a BUX index és az OTP is új csúcsúra erősödött szerda délután. A vezető hazai részvénykosár fél százalékkal, 109 ezer pont fülé került, a vezető bankpapír pedig története során 34 ezer forint fölé drágult brutális, 13 milliárd forintot meghaladó forgalomban.