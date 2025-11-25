Deviza
Tart a forint ereje, a tőzsdén szárnyal a Richter, az MHB papírjait viszont tovább ütik a befektetők

Kitart a jó hangulat a pesti tőzsdén kedd délelőtt, a Richter húzza leginkább a felülteljesítő BUX indexet. Az MBH Bank részvényeit közel hat százalékkal ütötték lejjebb. A forint megőrizte erejét a dollárral és az euróval szemben.
2025.11.25, 12:02
Frissítve: 2025.11.25, 12:03

Megtartotta kedd délelőtt az erejét a forint, a hazai fizetőeszköznek a főbb devizákkal szemben sikerült javítnia a nap első felében.

Jól teljesít a forint kedd délelőtt / Fotó: Vémi Zoltán

Az euró jegyzése a nap eleji 382,7-es szintről egészen 381,7 forintig jött vissza, innen azonban délhez közeledve kissé kiengedett a kurzus. Húsz perccel 12 óra előtt 382,1 forintot kérnek a közös európai pénz egységéért.

A dollár árfolyama eközben 0,2 százalékal került lejebb, ami 331,2 forintos váltási árat jelent.

A forint a régiós pénzekkel nagyjából együtt mozog, a cseh korona minimálisan gyengült, a lengyel zloty hajszálnyival drágult a hazai fizetőeszköz ellenében.

Az Erste délelőtti devizapiaci kommentárja szerint az októberi adatok szerint jól teljesítettek a hazai autógyártók az európai autópiacon, ami jó jel a tizedik havi járműgyártásra nézve. A héten a GKI felméréseire lesz érdemes figyelni. Ami még fontosabb, hogy lesz-e előremozdulás az ukrán-orosz fronton. Jelen állás szerint amerikaiak és az ukránok megegyeztek 19 pontban, és ezzel megy most tovább a diplomácia az oroszok irányába.

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
382.1169 -0.04%
A pesti tőzsdén is kitart a jó hangulat, a BUX a pozitív nyitást követően megerősítette előnyét. A vezető hazai részvényindex 0,4 százalékot szedett magára, ezzel továbbra is 108 ezer pont felett jár a kurzus. A nagypapírok közül 

  • a Richter teljesít legjobban 1,6 százalékos drágulással. 
  • Az OTP 0,6 százalékos pluszban, 
  • a Mol 0,1 százalékos mínusznál jár, 
  • a Magyar Telekom árfolyama pedig 0,7 százalékkal esik.
MBHBANK részvény
MBHBANK részvény12:04:42
Árfolyam: 4,380 HUF -220 / -5.02 %
Forgalom: 29,818,890 HUF
A saját részvényeit jelentős diszkonttal kiárusító MBH Bank részvényei 5,7 százalékot estek kedd délelőtt, az előző napi 20 százalékos zuhanást követően.

Az európai tőzsdéken enyhén borús a hangulat, a német DAX 0,25 százalékkal, a francia CAC 40 0,1 százalékkal került lejjebb, a brit FTSE 100 pedig stagnál.

