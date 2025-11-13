Erős forinttal és gyengélkedő Magyar Telekommal indult a nap a piacokon
Pozitív a nemzetközi befektetői hangulat csütörtökön, amit támogat, hogy az amerikai kongresszus elfogadta, Donald Trump elnök pedig aláírta az ideiglenes költségvetési törvényt, amivel véget ért a kormányzati leállás az Egyesült Államokban.
A pesti tőzsde vezető indexe, a BUX 0,1 százalékos emelkedéssel, 108 248 ponton rajtolt. A hazai blue chip részvények körében vegyes a kép az indulást követően.
- Az OTP 0,2 százalékkal 108 248 forintra drágult,
- a Mol 0,1 százalékkal 3080 forintra fordult le,
- a Richter kurzusa pedig nem mozdult el a 9890 forintos szerdai záróárról.
A befektetők negatívan reagáltak a Magyar Telekom várakozásokat meghaladó negyedéves jelentésére , a részvény 0,3 százalékos eséssel, 1794 forinton rajtolt.
A forint erősödéssel indította a napot, amibe a kilábalás jegyeit tükröző hazai ipari termelési adat is besegíthetett. Az euró jegyzése a hajnali 384,7-es szintről 384,3 forintig szúrt le a tőzsdenyitásig, ez 0,1 százalékos erősödést jelez.
A dollárhoz képest 0,2 százalékot javított a hazai fizetőeszköz, a keresztárfolyam 331,2 forint alá jött le ezzel.
A régiós pénzekkel szemben is minimális forintelőny látszik, a lengyel zloty 0,06 százalékkal, a cseh korona 0,02 százalékkal olcsóbb.