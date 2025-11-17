Deviza
Ha egy üzlet beindul: bitangerős a forint

Töretlenül erősödik az euróval szemben a magyar fizetőeszköz. Újabb lélektani határt lépett át a forint.
Murányi Ernő
2025.11.17, 12:57
Frissítve: 2025.11.17, 13:07

Megint csak felfelé vette az irányt a hazai deviza hétfőn. Az euróval szemben erősödik, a dollár ellenében ugyan némileg gyengül, ám továbbra is bitangerős szinteken mozgolódik a forint. Mintha elfújták volna a pénteki negatív hangulatot.

forint Businessman,Drawing,Upward,Arrow,On,Digital,Stock,Market,Graph,With
Már 384 forint alatt az euró / Fotó: Shutterstock

Dél körül 384 forint alatt, egészen pontosan 383,92 forint körül ingadozik az euró kurzusa, ami a hazai deviza mintegy 0,13 százalékos felértékelődését jelenti a pénteki záróértékéhez mérten.

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
384.0246 -0.08%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

A zöldhasú árfolyama ugyan némileg feljebb kapaszkodott a magyar fizetőeszközben mérve – utoljára valamivel 331,03 forinton kötöttek a dollárra –, ám ez a szint még mindig a magyar pénznem kiváló formájára vall.

Az Equilor Befektetési Zrt. szerint az euró-forint devizapár támasza 383,99 és 382,6 forintnál látható, míg az ellenállás 387,41 forintnál húzódik, ergo az egyik támasz alá már sikeresen betört a forint.

Amennyiben a támaszt letörné, a következő fontosabb szint 382 közelében adódna, a csökkenő trendcsatorna alsó trendvonala, illetve a 114,6 százalékos Fibo-szint. Felül 385-nél, majd 387,40-nél látszanak fontosabb ellenállási szintek 

– teszi hozzá az Equilor.

A brókercég szerint  a dollár-forint árfolyamában nincs változás, a kurzus a 330,91-es korábbi támaszt teszteli. Amennyiben napokon belül nem sikerül visszakapaszkodnia fölé,

 a 326,50-es lokális minimum felé veheti az irányt a jegyzés. 

Eközben az euró-dollár némileg, mintegy 0,2 százalékkal csökkent, ám a kereszt továbbra is 1,16 fölött tartja magát.

A Fed döntéshozóinak héjamegjegyzései támogatják az amerikai dollár erősödését. Jeffrey Schmid, a Kansas City-i Fed elnöke azzal érvelt, hogy a további kamatcsökkentések nem tüntetik el a munkaerőpiaci repedéseket, ám növelhetik az inflációt. Alberto Musalem, a St. Louis-i Fed elnöke szerint is óvatosan kell eljárnia a nyíltpiaci bizottságnak.

A CME FedWatch Tool szerint a piacok jelenleg körülbelül 56 százalékos esélyt adnak arra, hogy a Fed az év utolsó ülésén változatlanul hagyja az irányadó kamatot, szemben az egy héttel korábbi körülbelül 37 százalékkal.

Amennyiben a Fed döntéshozói továbbra is az óvatos hangvétel mellett maradnak, a dollár tarthatja pozícióját az euró ellenében.

Az amerikai Munkaügyi Statisztikai Hivatal közben bejelentette, hogy csütörtökön teszi közzé a mezőgazdaságon kívüli munkavállalók szeptemberi béradatait.

Forint árfolyamfigyelő
1342 cikk

 

