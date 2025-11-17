Kamatdöntés előtt elbizonytalanodott a forint
Délelőtt még erősödött , délután már gyengült a magyar deviza. De továbbra is a 384-es támasz közelében mozog az euró-forint árfolyama. A keddi MNB-kamatdöntés adhat impulzust a forintpiacnak.
Fontos szintnél feszülnek egymásnak a forint vevői és eladói
Továbbra is a 384-es támasz közelében mozog az euró-forint árfolyama. Délelőtt kicsivel alatta jegyezték a kurzust: 383,7 alá is leszúrt a jegyzés. Míg délután ismét fölé lendült, 384,3 közelében is járt az euró-forint.
Ha szignifikánsan letörne ez a támasz, akkor a következő fontosabb szint 382 közelében adódna. Ez a csökkenő trendcsatorna alsó trendvonala. Míg felfelé tekintve, 385-nél, majd 387,40-nál látszanak fontosabb ellenállási szintek.
Egyelőre az látszik, hogy
még nem dőlt el az irány.
Oda-vissza tesztelgeti a kurzus a 384-es szintet, a tőzsdezárás előtt pedig ráült a jegyzés a támaszra.
Hasonló pályát futott a dollár-forint is. Délelőtt 330,5 közelébe süllyedt az árfolyam. Majd délután 331,5 fölé emelkedett. Annyi a különbség, hogy a dollárral szemben meredekebbek a forintgyengülések és laposabbak a forinterősödések.
Fókuszban a kamatdöntés: kedden a magyar jegybank kamatdöntő ülése adhat impulzust a forintpiacnak. Bár továbbra sincs kilátás kamatváltoztatásra, azaz maradhat a tavaly szeptember óta élő 6,5 százalékos alapkamatszint, de érdekesek lehetnek a kommentárok.