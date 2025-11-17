Deviza
Kamatdöntés előtt elbizonytalanodott a forint

Délelőtt még erősödött, délután már gyengült a magyar deviza. A keddi MNB-kamatdöntés adhat impulzust.
Faragó József
2025.11.17, 16:23
Frissítve: 2025.11.17, 16:43

Délelőtt még erősödött , délután már gyengült a magyar deviza. De továbbra is a 384-es támasz közelében mozog az euró-forint árfolyama. A keddi MNB-kamatdöntés adhat impulzust a forintpiacnak.

20251007_euroForint_009_VZ
Forintpiac: fókuszban a kamatdöntés / Fotó: Vémi Zoltán

Fontos szintnél feszülnek egymásnak a forint vevői és eladói

Továbbra is a 384-es támasz közelében mozog az euró-forint árfolyama. Délelőtt kicsivel alatta jegyezték a kurzust: 383,7 alá is leszúrt a jegyzés. Míg délután ismét fölé lendült, 384,3 közelében is járt az euró-forint.

Ha szignifikánsan letörne ez a támasz, akkor a következő fontosabb szint 382 közelében adódna. Ez a csökkenő trendcsatorna alsó trendvonala. Míg felfelé tekintve, 385-nél, majd 387,40-nál látszanak fontosabb ellenállási szintek.

Egyelőre az látszik, hogy

még nem dőlt el az irány. 

Oda-vissza tesztelgeti a kurzus a 384-es szintet, a tőzsdezárás előtt pedig ráült a jegyzés a támaszra.

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
384.1721 -0.04%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

Hasonló pályát futott a dollár-forint is. Délelőtt 330,5 közelébe süllyedt az árfolyam. Majd délután 331,5 fölé emelkedett. Annyi a különbség, hogy a dollárral szemben meredekebbek a forintgyengülések és laposabbak a forinterősödések.

USD / HUF árfolyam
USA dollár árfolyam (USD/HUF)
331.2355 +0.1%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

Fókuszban a kamatdöntés: kedden a magyar jegybank kamatdöntő ülése adhat impulzust a forintpiacnak. Bár továbbra sincs kilátás kamatváltoztatásra, azaz maradhat a tavaly szeptember óta élő 6,5 százalékos alapkamatszint, de érdekesek lehetnek a kommentárok.

