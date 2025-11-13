Maga mögé utasította a dollárt a forint

Délután az euróval szemben veszített lendületéből a forint. A dollár-forint egy egészen szűk sávban oldalaz a 330,91-os támasz alatt, s ameddig itt jegyzik a magyar devizát, addig realitás a 327 forintos dollár.

A dollárral szemben alakíthat nagyot a forint / Fotó: Vémi Zoltán

Délelőtt nagyon belehúzott a forint

Erősödéssel indította a napot, amibe a kilábalás jegyeit tükröző hazai ipari termelési adat is besegíthetett. Az euró jegyzése a hajnali 384,7-es szintről 384,3 forintig szúrt le a tőzsdenyitásig. A dollárhoz képest is javított reggel a hazai fizetőeszköz, a keresztárfolyam 331,2 forint alá jött le.

Délelőtt még jobban belehúzott a forint, s jócskán erősödni tudott az összes meghatározó devizához képest. Az euró jegyzése délre a 384-es szint alá került. Míg a dollárral szemben 330 közelébe süllyedt a jegyzés. Emellett

a régiós fizetőeszközökkel szemben is erősödni tudott a magyar deviza.

Az Erste elemzői kommentárjában kiemelte, hogy fontos adat nem jön már a héten, a fókuszba egyre inkább a magyar jegybank jövő keddi ülése úszik be, ahol továbbra sincs kilátás kamatváltoztatásra, azaz marad a tavaly szeptember óta élő 6,5 százalékos alapkamatszint.

Szétvált az euróval és a dollárral szembeni pálya

Az euró-forint jegyzése ebéd után emelkedni kezdett.

A fordulat 383,7 alól indult,

s délután újból 384 fölé lendült a kurzus, 384,5 közelébe szúrva.

Kérdés, hogy hol zár az euró-forint. Ha a 384-es szint alatt zárna, akkor ismét az alsó trendvonal (383-as támasz) lehet tesztelhető, ellenkező esetben viszont jöhet ismét egy felfelé irányuló korrekció. Felül 385-nél, majd 387,40-nál látszanak fontosabb ellenállási szintek.