Elfogyott a forint lendülete, az euró és a dollár ellenében is csúszik a magyar deviza

A hazai deviza mindkét fontosabb fronton értékvesztésben van szerda késő délelőtt, minden lokális buktatót ugyanakkor a teljes éves briliáns teljesítmény fényében érdemes értékelni. A forint még mindig 16 százalékos nyerőben van a dollárral szemben az idén.
Mészáros Gergő
2025.11.12, 11:32
Frissítve: 2025.11.12, 12:03

Kisebb gyengülésbe kezdett a forint szerda késő délelőtt, a hazai deviza mindkét fontosabb fronton értékvesztést mutat 11 óra környékén, igaz, igazán jelentős elmozdulásokról egyelőre egyik fontosabb fronton sem lehet beszélni. 

Megcsúszott a forint a hatalmas menet után / Fotó: Vémi Zoltán

A forint az euróval szemben 0,1 százalékos napi mínuszban jár késő délelőtt, 385,2 környékén adják a közös deviza egységét, ez a szint ugyanakkor gyengének semmiféleképpen nem nevezhető, hiszen az elmúlt napokat megelőzően közel két éve nem láttuk ilyen szinteken a fizetőeszközünket.

A dollárral szemben a napi és a kissé hosszabb távú értékvesztés is jelentősebb. Szerdán már 0,2 százalékos mínuszba került a forint a dollárral szemben 11 óra környékére, 332,9 környékén jár a jegyzés. Az amerikai devizával szemben volt már az idén jobb formában is a forint, szeptemberben a 328-as szintet is megütötte már a kereszt, igaz, arról sem szabad elfeledkezni, hogy 2025-öt még a 400-as szint környékén kezdte, így minden lokális mozgást érdemes helyi értékén kezelni egy 16 százalékos rali után.

A forint árfolyamát az idén az MNB által stabilan és magasan tartott alapkamat támogatja a legnagyobb mértékben, ez ugyanis nemcsak a régióban, de az egész világon szinte egyedülálló carry befektetési lehetőséget biztosít a nemzetközi befektetők számára, hiszen az alacsonyabb kamatok mellett felvett devizatöbbletüket magas kamatozású magyar eszközökbe tudják beforgatni, a kettő különbözetét pedig profitként zsebre is tehetik. 

Ez a vonzerő magasan tartja a keresletet a forint iránt, ami erősíti az árfolyamot, így többéves csúcsokra tolja a forintot mindkét fontosabb fronton. A forint egyébként ennek köszönhetően az idén egyenesen a világ egyik legjobban teljesítő devizájának tekinthető – igaz, mindehhez a dollár átfogó gyengélkedésére is szükség van.

