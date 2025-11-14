Szűk sávban keres irányt a forint a délelőtti kereskedelemben
Reggel még gyengült a forint, délelőtt már erősödik. Valójában a 384 és a 385 forintos euró közé szorulva keresi az irányt a magyar deviza.
Két technikai szint közé szorult az euró-forint
Tegnap tőzsdezáráskor szinte ráült a 384-es támaszra az euró-forint, eldöntetlenül hagyva a kérdést, hogy alatta zár, vagy felette. Ami azért volt érdekes, mert lefelé nézve ismét az alsó trendvonal (383-as támasz) lehet tesztelhető, míg felfelé tekintve jöhet egy korrekció. Felül 385-nél, majd 387,40-nál látszanak fontosabb ellenállási szintek.
Péntek reggel, a pesti nyitás előtt 385 fölé szúrt fel az euró-forint, megkezdve az ellenállás tesztelését. Tőzsdenyitáskor 385 közelében mozgott.
A kereskedés első órájában a 385-ös ellenállással birkózott az euró-forint. Majd meredeken süllyedt a jegyzés, s hamarosan már a 384-es támaszt feszegette a kurzus.
Sanszos az oldalazás,
mert fontos adat nem jön már a héten, a fókuszba egyre inkább a magyar jegybank jövő keddi ülése úszik be, ahol továbbra sincs kilátás kamatváltoztatásra, azaz marad a tavaly szeptember óta élő 6,5 százalékos alapkamatszint.
Még mindig esélyes a 327 forintos dollár
Hasonló mozgást láthatunk a dollár-forint piacán is. Reggel 331 fölé szúrt a dollár-forint, majd 330,4 közelébe süllyedt a kurzus. Ezt követően oldalazni kezdett.
Itt
fontos szint a 330,91-nál letört támasz.
Ha szignifikáns lenne a letörés, akkor a következő fontosabb támasz a korábban beállított lokális minimum 326,50-nál. Vagyis technikai alapon könnyen elérhetővé válik a 327 forintos dollár.