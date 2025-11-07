A forintot egyelőre nem mozgatta meg az Orbán–Trump-csúcs, de messze még a nap vége

Stabilan figyeli a forint a magyar küldöttség amerikai útjának pénteki napját, a hazai deviza mindkét fontosabb fronton tartja állásait a péntek délelőtti kereskedésben, a piac várja a találkozók eredményeit, melyek minden bizonnyal magyar idő szerint csak késő délután, vagy éjszaka futnak majd csak be. Orbán Viktor amerikai küldöttségének Jászai Gellért 4iG-elnök mellett például Orbán Gábor Richter-vezér és Hernádi Zsolt Mol-vezető is része, így a magyar tőzsde legnagyobb alakjai számára is lesz jelentősége az egyeztetések eredményeinek.

Tartja állásait a forint az Orbán–Trump-találkozó előtt / Fotó: Vémi Zoltán

A forint számára jelentőséggel bíró hírek egyelőre nem érkeztek Washingtonból, és minden bizonnyal ez figyelhető meg a hazai deviza kivárásra berendezkedő állásában is. A forint az euróval szemben 386,1 környékén oldalazik, ott, ahol a napot is kezdte.