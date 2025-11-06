Tartósan erősödik a forint, semmi jele a rali kifulladásának - nagyot kaszáltak a kötvényesek a régiós devizákon

Az amerikai dollár szerdán a kedvező makrogazdasági adatok közzététele után erősödött, ám később visszafordult a trend, mivel a Wall Street főbb részvényindexei is felfelé indultak, a befektetők pedig a kockázatosabb eszközök bűvöletébe kerültek.

A CME FedWatch Tool szerint a piacok jelenleg körülbelül 63 százalékos valószínűséggel árazzák be a Fed decemberi 25 bázispontos kamatcsökkentését.

Ha a döntéshozók a kedvező adatokra hivatkozva utalnak rá, hogy a következő hónapban nem lesz szükség újabb kamatcsökkentésre, a dollár újra erősödhet. Az eurónak áll a zászló viszont abban az esetben, ha a Fed nyílt piaci bizottságának tagjai nyitva hagyják az ajtót a decemberi monetáris lazítás előtt.