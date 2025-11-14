Zuhan a forint, elromlott a hangulat a tőkepiacokon

Alaposan lefordult a hazai deviza árfolyama péntek délutánra a globálisan is meghatározó fizetőeszközökkel szemben, sőt még a régiós pénznemekhez mérten is veszített erejéből a forint.

A svájci frank jóval többet ér, mint a dollár. Utoléri az angol fontot is? Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Az euró 15 óra után 385,5 körül mozgolódik, ám korábban 386 forint felett is járt. Jelenleg 0,4 százalékos mínuszban van nemzeti devizánk az euró ellenében, ennél nagyobbat, 0,8 százalékot bukott a svájci frankhoz viszonyítva, míg a legkisebb mértékben az angol font forintárfolyama erősödött, mindössze 0,17 százalékos volt az elmozdulás. Jelenleg 436,3 forintot ér a sterling a bankközi devizapiacon.