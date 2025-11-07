Washingtonra figyel a forintpiac, mégis Varsóból jött az impulzus

Pénteken kora délelőtt a forint az euróval szemben 386,1 környékén oldalazott, majd meredek erősödés indult. Amit még nem indokol Orbán és Trump találkozója, hiszen amikor delel a forintpiac, Amerika akkor még csak kel. A magyar devizát támasztó impulzus Varsóból érkezett. Míg a tengerentúli hírek késő délután várhatóak. Kis késéssel a dollárral szemben is beleerősített a forint.

Délelőtt még oldalazott, délután már erősödik a forint / Fotó: Vémi Zoltán

Varga Varsóban támasztotta a forintot

Az euró-forint délben 385,15 közelébe süllyedt a délelőtti 386,3 feletti szintekről. A váratlan forinterősödés hátterében az áll, hogy Varga Mihály MNB-elnök felszólalt Varsóban, a 7. Magyar–Lengyel Jegybankár Konferencián. Ahol hangsúlyozta: