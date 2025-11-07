Deviza
Washingtonra figyel a forintpiac, mégis Varsóból jött az impulzus

A dollárral szemben kétszer olyan gyorsan erősödik a magyar deviza, mint az euró ellenében. Igazi lendületet az esti washingtoni hírek adhatnak a forintnak.
Faragó József
2025.11.07, 13:58
Frissítve: 2025.11.07, 14:15

Pénteken kora délelőtt a forint az euróval szemben 386,1 környékén oldalazott, majd meredek erősödés indult. Amit még nem indokol Orbán és Trump találkozója, hiszen amikor delel a forintpiac, Amerika akkor még csak kel. A magyar devizát támasztó impulzus Varsóból érkezett. Míg a tengerentúli hírek késő délután várhatóak. Kis késéssel a dollárral szemben is beleerősített a forint. 

20251007_euroForint_003_VZ
Délelőtt még oldalazott, délután már erősödik a forint /  Fotó: Vémi Zoltán

Varga Varsóban támasztotta a forintot

Az euró-forint délben 385,15 közelébe süllyedt a délelőtti 386,3 feletti szintekről. A váratlan forinterősödés hátterében az áll, hogy Varga Mihály MNB-elnök felszólalt Varsóban, a 7. Magyar–Lengyel Jegybankár Konferencián. Ahol hangsúlyozta:

az inflációs cél fenntartható eléréséhez továbbra is stabilitásorientált monetáris politikára van szükség.   

Ha a technikai képet nézzük, az látható, hogy tegnap az euróval szemben még 386-os lélektani szinttel küzdött az árfolyam, ahol nem rajzolódik ki érdemi technikai támasz. Annál izgalmasabb a mai forinterősödés, mert immár az 385-ös támaszhoz ért az euró-forint.

Ennek 

szignifikáns letörése esetén a 384 forintos euróig nyílna tere a magyar deviza erősödésének. 

Hasonló mozgásokat láthattunk a dollár-forint devizapár grafikonján is. Bár ezen a piacon nagyjából egyórás késéssel indult a magyar deviza erősödése. A dollár-forint 395 alól süllyedt 333,2 közelébe. Vagyis

 a dollárral szemben majd 2 forintos erősödést láthattunk.

Délután Amerikából kaphat impulzust a forint

Figyeli a forintpiac a magyar küldöttség amerikai útjának pénteki napját, a befektetők várják a washingtoni találkozók eredményeit, melyek minden bizonnyal magyar idő szerint csak késő délután vagy éjszaka futnak be.

Orbán Viktor amerikai küldöttségének Jászai Gellért 4iG-elnök mellett például Orbán Gábor Richter-vezér és Hernádi Zsolt Mol-vezető is része, így a magyar tőzsde blue chip részlegében is lesz jelentősége az egyeztetések eredményeinek.

