Hálaadás napján is folytatódik a forintrali
A hazai piacon amúgy szerdán szinte teljesen stabil volt a hazai fizetőeszköz. Az euróval szembeni kurzus 382,1-en zárt – írja az Erste.
A csütörtöki nyitásban kisebb forinterősödés látszott – tették hozzá.
Az amerikai piacok hálaadás ünnepi zárvatartása miatt nálunk is alacsonyabb forgalmú, csendesebb kereskedés jött.
Fontosabb makróadat rövidebb távon nem várható itthon, a forintpiac is leginkább a geopolitikai hírekre figyel az orosz–ukrán háború lezárásával kapcsolatosan.
Az euró-dollár keresztárfolyam eközben 1,1593-en stagnál.
A nemzetközi devizapiacon kicsit tovább erősödött tegnap az euró, a zárás valamivel 1,16 alatt történt. A mai nyitásban sem volt nagy elmozdulás.
A dollár gyengébb irányba való korrekcióját alapvetően a Fed-kamatcsökkentési várakozások erősödése hajtja a gyengébb amerikai makróadatok nyomán.
Ma ünneplik a hálaadást az Egyesült Államokban, ezért zárva tartanak az amerikai piacok. A kereskedés holnap indul újra, de a szokásosnál rövidebb ideig lesznek nyitva a tőzsdék.
A tengerentúli piacok zárva tartása miatt várhatóan az euró-dollár esetében is kisebb lesz a forgalom és a volatilitás. Az Európai Központi Bank legutóbbi ülésének ma esedékes jegyzőkönyve vélhetően nem okoz nagy elmozdulásokat a kurzusban.