Hálaadás napján is folytatódik a forintrali

Fontosabb makróadat rövidebb távon nem várható itthon, a forintpiac is leginkább a geopolitikai hírekre figyel az orosz–ukrán háború lezárásával kapcsolatosan.

Az euró-dollár keresztárfolyam eközben 1,1593-en stagnál.

A nemzetközi devizapiacon kicsit tovább erősödött tegnap az euró, a zárás valamivel 1,16 alatt történt. A mai nyitásban sem volt nagy elmozdulás.

A dollár gyengébb irányba való korrekcióját alapvetően a Fed-kamatcsökkentési várakozások erősödése hajtja a gyengébb amerikai makróadatok nyomán.

Ma ünneplik a hálaadást az Egyesült Államokban, ezért zárva tartanak az amerikai piacok. A kereskedés holnap indul újra, de a szokásosnál rövidebb ideig lesznek nyitva a tőzsdék.

A tengerentúli piacok zárva tartása miatt várhatóan az euró-dollár esetében is kisebb lesz a forgalom és a volatilitás. Az Európai Központi Bank legutóbbi ülésének ma esedékes jegyzőkönyve vélhetően nem okoz nagy elmozdulásokat a kurzusban.