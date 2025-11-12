Másodhegedűs szerepre kárhoztatott az Apple, lepipálta az Nvidia

Rákapcsolta vagonját az Nvidia robogó mozdonyára a Foxconn, a tajvani szerződéses elektronikai bérgyártó ismét az elemzők várakozásait túlszárnyaló pénzügyi adatokat közölt, köszönhetően elsősorban a mesterségesintelligencia- (MI) alkalmazások infrastrukturális hátterét adó, bivalyerős szerverek iránti kereslet megugrásának.

A Foxconn ismét a várakozásokat felülmúló pénzügyi mutatókkal rukkolt ki /Fotó: Anadolu via AFP

A tajvani óriásvállalat – amely a maga műfajában a legnagyobb a világon – a szeptemberrel zárult harmadik negyedévében 17 százalékkal, 1,89 milliárd amerikai dollárra növelte tiszta nyereségét, ami azt jelenti, hogy a londoni tőzsdecsoport (LSEG) elemzői szégyenben maradtak a maguk 14 százalékkal alacsonyabb profitbecslésével, míg a bloombergesek „csak” 13 százalékot tévedtek.

A Foxconn sokat profitált az MI-szerverek gyártásából

A hivatalos nevén Hon Hai Precision Industryként is ismert vállalat a gyorsjelentéshez fűzött kommentárjában az évzáró negyedévre és a teljes üzleti évére is robusztus bevételnövekedést jelzett előre, bár a célszámokkal ezúttal is adós maradt. Ami tudható, hogy a Foxconn az idei harmadik negyedévet 67,54 milliárd amerikai dolláros bevétellel zárta.

A tavalyihoz képest 11 százalékos növekedés motorja az MI-szervergyártás volt, a Foxconn ebből származó bevétele augusztusban első alkalommal haladta meg az Apple iPhone-ok összeszereléséért kapott összeget, s miután ez szeptemberben is megismétlődött, valószínűsíthetően

trendfordulóhoz ért a vállalat, amely „leküzdheti” legnagyobb egyedi megrendelőjéhez, az Apple-hez való kóros függését.

Olyannyira, hogy a cégvezetés szerint még egy másik termékkör is megelőzheti az okostelefon-gyártást, mégpedig az elektromos autók egyre bonyolultabb elektronikai berendezéseinek előállítása. A Foxconn sem akart kimaradni az elektromos átállás folyamatából, s ehhez tőkeerős partnerre talált a szaúdi állami vagyonalap, a Public Investment Fund (PIF) képében, amely az első szaúdi elektromosautó-gyár megépítésében és üzemeltetésében számít a tajvaniak tapasztalatára és tudására.

Az autóiparban is erősítik a jelenlétüket

Az autónak egyelőre csak a neve van meg, a Ceer gyártása a tervek szerint a jövő év végén indulhat meg a King Abdullah Economic Cityben (KAEC), ahol gőzerővel folyik az egymillió négyzetméteren elterülő komplexum építése. Egy másik autóipari projektjét viszont feladta a Foxconn, amely a csődbe ment amerikai Lordstown Motors nevű elektromosautó-gyártó pionírba próbált életet lehelni, de a feladta ebbéli próbálkozásait.