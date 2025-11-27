Francia konyak-alkonyat: már pislákol a fény az alagút végén, de vesszőfutás még nem ért véget

A minőségi szeszes italok francia gyártói már annak is örülni tudnak, hogy rosszabb már nem lehet a helyzetük. A Remy Cointreau valamennyi mutatója masszívan mínuszos volt üzleti évének szeptemberrel zárult első felében, de a befektetők hálásak, már a javulás ígéretébe is bele tudnak kapaszkodni, amit a 6 százalékkal feljebb tornászott részvényárfolyam is ékesen bizonyít.

A francia gyártók évi csaknem 3 milliárd dollár értékben szállítottak korábban konyakot Kínába / Fotó: AFP

A külső környezet adminisztratív oldalról jelentősen javult ugyan, de a legfontosabb felvevő piacokon, közte Kínában és az Egyesült Államokban a drága, márkás tömény italokat forgalmazó francia cégeket, így

az LVMH-t,

a Pernod Ricard-t

és a Remy Cointreau-t

továbbra is érzékenyen érinti a kereslet visszafogottsága, a negatív fogyasztói hangulat. Ezen nehezebb változtatni mint az exportvámokon, amelyek Kínában tavaly november óta, az Egyesült Államokban pedig Donald Trump elnök januári beiktatása óta nehezítették a piaci szereplők életét.

A vámakadályok elhárultak a francia konyakexport elől

A konyakgyártók számára nagy könnyebbséget jelent, hogy Kínában rendeződött a helyzet, ami azután mérgesedett el az Európai Unió és a távol-keleti ország között, hogy Brüsszel 43 százalékig terjedő büntetővámmal sújtotta a kínai elektromosautó-importot.

Egy flaska a Remy Martin XO-ból 60 ezer forintot kóstál, a konkurensek ennél jellemzően olcsóbban kínálják portékájukat / Fotó: Imaginechina via AFP

A válaszlépések egyik elszenvedője a francia konyak volt, amelynek behozatalát dömpingvádakkal lehetetlenítették el a pekingi hatóságok. A tét hatalmas volt, hiszen a francia konyakgyártók évente együtt mintegy 3 milliárd dollár értékű árut exportáltak Kínába.

A sebtében megemelt importvámot végül eltörölték, helyette viszont júliustól egy új, 34,9 százalékos vámtételt vezettek be az EU-ban gyártott tömény italokra, amely alól azonban mentesítették a konyakgyártókat, amennyiben garantálják, hogy

egy meghatározott minimum szint alá nem viszik az áraikat, s ezzel nem rontják a hazai gyártók-termelők piacra jutási esélyeit.

Ők ezt készséggel vállalták, remélve, hogy visszatérnek az áremelések miatt tőlük elpártolt vásárlóik.

Tiszta vizet öntött a pohárba az új Remy-vezér

Az EU és az USA közötti vámvita augusztus végén a 15 százalékos a kulcsnál lehorgonyozva békésen végződött. A tengerentúlon azonban nem csak az áremelések, hanem a vásárlói szokások megváltozása is visszaütött a forgalomra, a fiatalabb generációk már a lájtosabb alkoholos italokat részesítik előnyben.