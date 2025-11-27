Francia konyak-alkonyat: már pislákol a fény az alagút végén, de vesszőfutás még nem ért véget
A minőségi szeszes italok francia gyártói már annak is örülni tudnak, hogy rosszabb már nem lehet a helyzetük. A Remy Cointreau valamennyi mutatója masszívan mínuszos volt üzleti évének szeptemberrel zárult első felében, de a befektetők hálásak, már a javulás ígéretébe is bele tudnak kapaszkodni, amit a 6 százalékkal feljebb tornászott részvényárfolyam is ékesen bizonyít.
A külső környezet adminisztratív oldalról jelentősen javult ugyan, de a legfontosabb felvevő piacokon, közte Kínában és az Egyesült Államokban a drága, márkás tömény italokat forgalmazó francia cégeket, így
- az LVMH-t,
- a Pernod Ricard-t
- és a Remy Cointreau-t
továbbra is érzékenyen érinti a kereslet visszafogottsága, a negatív fogyasztói hangulat. Ezen nehezebb változtatni mint az exportvámokon, amelyek Kínában tavaly november óta, az Egyesült Államokban pedig Donald Trump elnök januári beiktatása óta nehezítették a piaci szereplők életét.
A vámakadályok elhárultak a francia konyakexport elől
A konyakgyártók számára nagy könnyebbséget jelent, hogy Kínában rendeződött a helyzet, ami azután mérgesedett el az Európai Unió és a távol-keleti ország között, hogy Brüsszel 43 százalékig terjedő büntetővámmal sújtotta a kínai elektromosautó-importot.
A válaszlépések egyik elszenvedője a francia konyak volt, amelynek behozatalát dömpingvádakkal lehetetlenítették el a pekingi hatóságok. A tét hatalmas volt, hiszen a francia konyakgyártók évente együtt mintegy 3 milliárd dollár értékű árut exportáltak Kínába.
A sebtében megemelt importvámot végül eltörölték, helyette viszont júliustól egy új, 34,9 százalékos vámtételt vezettek be az EU-ban gyártott tömény italokra, amely alól azonban mentesítették a konyakgyártókat, amennyiben garantálják, hogy
egy meghatározott minimum szint alá nem viszik az áraikat, s ezzel nem rontják a hazai gyártók-termelők piacra jutási esélyeit.
Ők ezt készséggel vállalták, remélve, hogy visszatérnek az áremelések miatt tőlük elpártolt vásárlóik.
Tiszta vizet öntött a pohárba az új Remy-vezér
Az EU és az USA közötti vámvita augusztus végén a 15 százalékos a kulcsnál lehorgonyozva békésen végződött. A tengerentúlon azonban nem csak az áremelések, hanem a vásárlói szokások megváltozása is visszaütött a forgalomra, a fiatalabb generációk már a lájtosabb alkoholos italokat részesítik előnyben.
Erre a helyzetre a Remy Cointreau-nak is reagálnia kellett, s ez már a júniusban kinevezett új vezérigazgató reszortja lett.
Az első félévünk kihívásokkal teli volt, de belépésemmel új korszak kezdődött a vállalatnál, a diagnózis felállításával már meg is kezdük a munkát
– üzente a befektetőknek a cég ma publikált gyorsjelentésében Franck Marilly, aki rögvest egy öt pontból álló stratégiai tervet is felvázolt, melyet a növekedési pályára való visszatérés szillabuszaként értelmezett. Ebben
- a működés átszervezését,
- a kereskedelmi erőforrások átcsoportosítását,
- a befektetések átértékelését
- és a piaci prioritásokhoz való igazítását,
- valamint új piacok felkutatását
emelte ki. Emellett a portfóliótisztítást is végeznek, valamint a markenting-keretüket célzottabban, hatékonyabban használják fel. A lényeg persze nem a szavakon van, hanem a költségek leépítésén, ami amúgy is jellemezte az elmúlt bő egy évet, s aminek köszönhetően a társaság üzemi nyeresége az első félévben csak 13,6 százalékkal esett vissza (108,7 millió euróra), nem pedig 18,1 százalékkal, ahogy azt az elemzői konszenzus becsülte.
A 63,1 millió eurós adózott nyereség 31,3 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. Az organikus alapon számított féléves bevételnél 4,2 százalékos mínuszt és 489,6 millió eurót tüntettek fel.
Franck Marilly ugyanakkor szent ígéretet tett arra, hogy irányításával a Remy Cointreau második féléves gyorsjelentésében már nem szerepelnek mínuszok, a cég visszatér a tőle joggal elvárt növekedési pályához. Az első számú prioritás a forgalom növelése, ebben a Marilly kompromisszumokra is kész, ami a gyakorlatban az áraik lefelé igazítását jelenti.