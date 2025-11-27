Rekorderedményekkel rukkolt elő a Gránit Bank, szédületes növekedésről számolt be a pénzintézet
A Gránit Bank 2025 első 9 hónapjában 16,1 milliárd forint adózás előtti eredményt ért el, amely több mint 11,3 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest - közölte a pénzintézet csütörtök reggel.
Csúcsra futott a Gránit Bank nettó profitja
A 14,5 milliárd forint adózás utáni nyereség pedig a bank eddigi történetének legmagasabb első 9 havi adózott eredménye, és 14,4 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi szintet.
A lakossági betétek 29 százalékkal nőttek az előző év hasonló időszakához képest, szemben a bankszektor 11,1 százalékos átlagos lakossági betétnövekedésével. A vállalati betétállomány éves szinten 10,2 százalékkal bővült, a szektor 8 százalékos átlagos növekedését szintén túlszárnyalva.
A lakossági hitelportfólió éves összevetésben 27,1 százalékkal bővült, a piac 12 százalékos növekedését messze felülmúlva, míg a vállalati hitelállomány 46.1 százalékkal emelkedett, szemben a bankszektor 0,7 százalékos értékével.
A kiemelkedő eredmény két lényeges oka a bank szerint a konzervatív hitelezési standardok alkalmazása és a digitális, innovatív megoldások folyamatos bevezetése volt.
A Gránit Bank a menedzsment szerint az elmúlt 9 hónapban is megőrizte költséghatékonysági előnyét, a költség/mérlegfőösszeg mutató 0,95 százalékos értéke lényegesen alacsonyabb a szektor 1,8 százalékos értékéhez képest. A működési költség/bevételek arány 36,4 százalék, amely 6,5 százalékponttal kedvezőbb a piac 42,9 százalékos átlagánál.
A legfontosabb mutatószámok
- a Bank hitel- és kötvényállománya egy év alatt 44,6 százalékkal nőtt, miközben a banki piac 3,7 százalékkal bővült.
- az ügyfélbetétek állománya ugyancsak a szektor átlaga felett emelkedett: a teljes betétállomány 12,9 százalékkal megelőzve a piac 9,1 százalékos bővülését, ezen belül a lakossági betétek 29 százalékkal nőttek 12 hónap alatt, szemben a bankszektor 11,1 százalékos átlagos lakossági betétnövekedésével.
- a vállalati betétállomány éves szinten 10,2 százalékkal bővült, meghaladva a szektor 8 százalékos átlagos növekedését.
- a mérlegfőösszeg 2025 harmadik negyedévének végén 1629 milliárd forint volt, ami 9,8 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest, és több mint 6 százalékponttal haladja meg a piac 3,6 százalékos bővülési ütemét.
A saját tőke egy év alatt 73,5 százalékkal nőtt.
A dinamikus növekedés eredményeként a Gránit Bank piaci részesedése szeptember végén a betétállományban 3,3 százalék, a hitelállományban pedig 2,3 százalék volt.
A Bank hitelportfóliójának minősége változatlanul kiváló: a nemteljesítő hitelek aránya (NPL) 2025. szeptember végén mindössze 0,19 százalék, jóval a 2 százalék feletti piaci átlag alatt.
A bank költséghatékonysági előnyét, a számos új termék és innováció bevezetése mellett is őrzi, A működési költség/bevételek arány (CIR) 36,4 százalék, amely 6,5 százalékponttal kedvezőbb a piac 42,9 százalékos átlagánál. A költség/mérlegfőösszeg mutató 0,95 százalék, szemben a szektor 1,8 százalékos értékével, ami a digitális üzleti modell tartós hatékonysági előnyét mutatja.
A Bank tőkehelyzete továbbra is jelentősen meghaladja a szabályozói elvárásokat: az egyedi elsődleges alapvető tőkemegfelelési mutató (T1) és a teljes tőkemegfelelési ráta 21,9 százalék volt a harmadik negyedév végén, jóval a minimumkövetelmények felett. A nettó hitel/betét arány 66,6 százalékos értéke még mindig lényegesen alatta van a 82,8 százalékos piaci átlaghoz képest.
Élen járó innovációk
A Bank több új terméket és szolgáltatást is bevezetett 2025-ben, összesen 15 frissítést kiadva mobilbanki alkalmazásához, köztük az alábbiakat:
- A digitális ügyfélfiók-fejlesztése révén az Otthon Start lakáshitel online igényelhető, a piac legkedvezőbb kamatszintjén.
- A Gránit Bank mesterséges intelligencia alapú megoldásokat is integrált működésébe: a Gránit Guru virtuális pénzügyi asszisztens a lakásfinanszírozási döntések optimalizálásában (így az Otthon Start esetében is) támogatja az ügyfeleket, míg a háttérben egy másik AI-alapú ügynök segíti a jelzáloghitelekhez kapcsolódó dokumentumok kiértékelését, gyorsítva és hatékonyabbá téve az ügyintézést.
- A Bank belépett a hitelkártya piacra: a Gránit Gold Mastercard Hitelkártya az eBank applikációból digitálisan igényelhető pár kattintással azon ügyfelek számára, akinek jövedelme a Gránit Bankhoz érkezik.
- A Hozampáros termék bevezetésével a befektetések diverzifikálása a cél, a mobil appon keresztül vásárolható befektetési jegyek hagyományos bankbetéttel való kombinálása kiemelkedő hozamot biztosít az ügyfelek részére.
- A mobil appon keresztül a Bank támogatni kívánja a rendszeres megtakarításokat, ezért ha valaki rendszeres megtakarítást indít befektetési jegy vásárlásra, akkor ehhez a bank jóváírást biztosít.
- A Munkáshitel teljes egészében online igényelhető az eBank applikációból.
- A Faira fizetési platform mára 6 egyetem mintegy 40 000 diákja számára biztosít gyors és kényelmes QR-kód alapú fizetést.
A Gránit Bank – mint a közlemény írja - jelenleg egyedül képes akár több millió egyedi quick QR kód vagy quick fizetési link gyors és hatékony előállítására számlákhoz, díjbekérőkhöz vagy fizetési felszólításokhoz.
Dinamikus növekedés
A vállalati és intézményi szegmensben a Bank 367,4 milliárd forint értékben helyezett ki új hiteleket és kötvényfinanszírozást az elmúlt egy évben, aminek eredményeként az állomány 46,1 százalékkal 861,7 milliárd forintra, nőtt. A vállalati betétállomány 10,2 százalékos éves bővülést mutat az elmúlt egy évben, 2,1 százalékponttal meghaladva a piaci átlagot, míg az elmúlt három negyedévben az állomány 1,4 százalékkal nőtt a bankszektor 0,1 százalékos háromnegyedéves növekedésével szemben. A piaci részesedés a hiteleknél 2,93 százalékra és a betéteknél 4,34 százalékra emelkedett.
A lakossági üzletágban a betétállomány egy év alatt 29 százalékkal nőtt, az elmúlt kilenc hónapban pedig 17,8 százalékos bővülést ért el, ezzel több mint két és félszeresen múlva felül a piaci növekedési ütemet. A lakossági hitelportfólió, amely már tartalmazza a szeptemberben induló Otthon Start lakáshitel iránti kereslet egyhavi hatását is, az előző év végéhez képest 19,1 százalékkal, egyéves összevetésben pedig 27,1 százalékkal bővült, a piac 9,0 százalék, illetve 12 százalékos növekedését messze meghaladva.
A Magyar Nemzeti Bank által felügyelt hitelintézetek lakossági fizetési számla állományának eddig publikált idei első féléves növekményének 20 százaléka, vagyis minden ötödik számla a Gránit Bankban nyílt.
A befektetési szolgáltatások üzletág által kezelt vagyon (bankbetétek nélkül) 2025 harmadik negyedévének végére több mint 2,4-szeresére, 259,1 milliárd forintra nőtt egy év alatt.
A bank részvényárfolyama csütörtök délelőtt 1,2 százalékkal, 12 600 forintra csökkent. Egy évvel ezelőtt még 16 000 forint környékén járt a kurzus.
Csoportszintű eredmények
A Gránit Bankcsoport konszolidált adózás utáni eredménye – az egy összegben elszámolt rendszeradók nélkül – 17,1 milliárd forint volt 2025 első kilenc hónapjában. A kamat- és jutalékbevételek (a tranzakciós illeték hatásától megtisztítva) 6,0 százalékkal nőttek az előző év azonos időszakához képest.
A csoport mérlegfőösszege 1702 milliárd forint, 11 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban, míg a saját tőke 68,2 százalékkal emelkedett. A csoport által kezelt vagyon 3411 milliárd forintot tett ki, amely 13,3 százalékos éves növekedést jelent. A csoport szintű költség/mérlegfőösszeg mutató 1,6 százalék, a CIR-mutató 50 százalék (működési költség/bevétel), a nemteljesítő hitelek aránya 0,2 százalék.
A leányvállalatok teljesítménye szintén hozzájárult a csoport eredményéhez:
- Equilor: az adózott eredmény 13,3 százalékkal nőtt, a kezelt vagyon 698,4 milliárd forintra emelkedett (+10,2 százalék éves szinten).
- Gránit Alapkezelő: az adózott eredmény 3 milliárd forint, 28,4 százalékos növekedéssel; a kezelt vagyon 1 283 milliárd forint, amely 15,2 százalékkal magasabb az előző év végéhez képest.
- Gránit Lízing: a lízingportfólió meghaladta a 63,5 milliárd forintot; éves szinten 30,2 százalékos növekedést ért el, jóval meghaladva a piac 1,9 százalékos bővülését.