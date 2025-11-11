Deviza
Graphisoft Park: kellemes gondok kínozzák a részvényeseket – mi lesz az extraprofittal?

A fejlesztési terület értékesítése miatt nagyon megugrott a nyereség. A Graphisoft Park igazgatótanácsa még nem döntött az egyszeri tételből származó eredmény felhasználásáról – derül ki a harmadik negyedéves gyorsjelentésből.
Murányi Ernő
2025.11.11, 18:37
Frissítve: 2025.11.11, 18:39

Az úgynevezett déli fejlesztési terület értékesítéséből származó, mintegy 11,1 millió eurós egyszeri nyereségnek köszönhetően a Graphisoft Park csaknem megtriplázta, azaz 17,21 millió euróra növelte adózott eredményét az év első kilenc hónapjában – közölte az ingatlancég kedden, tőzsdezárás után.

Graphisoft Park
Kellemes gondok a Graphisoft Parknál / Fotó: Graphisoft Park

A Graphisoft Park normál üzletmenete is többet hozott a vártnál

Az egyszeri rendkívüli eredmény felhasználására a társaság igazgatótanácsa a későbbiekben tesz javaslatot, figyelembe véve a cégcsoport elkövetkező években fokozatosan lejáró hitelállományát, a jelenlegi magas kamatszinten elérhető refinanszírozási lehetőségeket, továbbá az esetleges fejlesztési lehetőségeket és a tervezett energetikai felújítások finanszírozási igényét. 

Az mindenesetre biztató, hogy az év végén lejáró, az Erste Bank Hungary Zrt. által nyújtott 6,5 millió eurós kedvezményes NHP-hitel törlesztését a vállalat korábban felhalmozott készpénz­tartalékából kívánja megoldani, így az a déli fejlesztési terület értékesítéséből származó eredmény felhasználását nem érinti.   

Az egyszeri tétel nélkül számított 6,11 millió eurós nettó profit amúgy jobb lett a vezetőség várakozásánál, és csupán 70 ezer euróval maradt el az előző év azonos időszakában kigazdálkodott nyereségtől. 

A vártnál jobb tárgyidőszaki, normál üzletmenetből származó eredmény elsősorban annak köszönhető, hogy a Graphisoft Park kihasználtsága továbbra is stabil: a harmadik negyedév végén is 95 százalék volt, jóval meghaladva a budapesti irodapiac 87 százalékos átlagát.

Javított várakozásain a menedzsment

A folyamatos szerződéshosszabbítások eredményeképpen szeptember végén az átlagos hátralevő bérleti időtartam 4,6 év volt, míg az első bérleti szerződéskötés óta eltelt időtartam átlagos értéke már meghaladja a 16 évet, ami – ha lehet – még jobban tükrözi a bérlők ragaszkodását. 

A menedzsment javított az idei évre vonatkozó előrejelzésén. A normál üzletmenetből származó, korábban várt  7 millió eurós eredmény helyett már 7,7 millió eurót jeleznek előre, így az egyszeri tétellel együtt 18,8 millió euróra nőhet a 2025-ös teljes nettó nyereség.

Jövőre pedig 8,1 millió euró pro forma eredményt prognosztizálnak, ami mintegy 5 százalékos, normál üzletmenetből származó eredménynövekedést jelent.

A cég bérletidíj-bevételei egyébként az első háromnegyed évben a 12,99 milliós tavalyi bázisról 13,07 millióra bővültek, míg egyéb bevételei 760 ezer euróról 340 ezerre estek vissza.

 

 

 

