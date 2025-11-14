Megijedt az amerikaiaktól a spanyol bank, nem hitelez a "Kreml bábjának"

A Kreml bábjának minősítette a Gunvor árupiaci kereskedőcéget egy közösségimédia-bejegyzésben az amerikai pénzügyminisztérium, amikor jelezte, hogy nem fogja jóváhagyni a vállalkozás tervét a Lukoil külföldi eszközének megvételére.

A Gunvor elképesztő mennyiségű olajat mozgat minden évben, de a Santander finanszírozására nem számíthat / Fotó: Alexey Bakharev / Shutterstock

Megijedt a Santander, inkább nem hitelezi a Gunvort

A bejegyzés hatására a Gunvor elállt az üzlettől, ám a Bloomberg információi szerint más károkat is szenvedett, ugyanis a spanyol Santander kiszállt a kereskedőházat finanszírozó bankok sorából. Az amerikai pénzügyminisztérium nem részletezte a Gunvorral kapcsolatban megfogalmazott vádat, melyet a kereskedő alapvető tévedésnek és hamisnak tart.

Ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy a Santander csak egyike a Gunvor mögött álló tucatnyi banknak, melyek továbbra is a vállalat mögött vannak.

Az árupiaci kereskedő cégek, mint a világ legnagyobb olaj- és gázkereskedői között számon tartott Gunvor, erőteljesen támaszkodnak a banki hitelekre a napi több milliárd dolláros üzleteik megkötése során.

Bár Európa legnagyobb bankjai közé tartozik, az árupiaci hitelezésben a Santander viszonylag kis szereplő, melynek részvételét két, többtucatnyi bank segítségével a kereskedőcég számára felállított, több mint 5 milliárd dolláros hitelkeretben csak a múlt héten jelentették be.

Lehet, hogy más volt az ok a Santander visszavonulása mögött?

Bár a Gunvor szerint a Santander már október 31-én, az amerikai bejegyzés előtt jelezte, hogy mégsem kíván a hitelkeretek része lenni, a Gunvor november 6-án mégis bejelentette, hogy a spanyol bank is a hitelezői között van, alig pár órával az amerikai bejegyzés előtt. A Santander pedig ezután állt el a hitelkeretben való részvételtől.

A kereskedőház szerint a többi hitelezője azonban továbbra is hajlandó finanszírozni a vállalat tevékenységét. A tavalyi év végén a Gunvor mintegy 26 milliárd dolláros hitelkerettel rendelkezett, több mint 50 bank irányából a cég éves jelentése szerint.