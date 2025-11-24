Deviza
EUR/HUF382.41 -0.42% USD/HUF331.35 -0.73% GBP/HUF434.22 -0.65% CHF/HUF410.34 -0.57% PLN/HUF90.38 -0.27% RON/HUF75.17 -0.46% CZK/HUF15.82 -0.13% EUR/HUF382.41 -0.42% USD/HUF331.35 -0.73% GBP/HUF434.22 -0.65% CHF/HUF410.34 -0.57% PLN/HUF90.38 -0.27% RON/HUF75.17 -0.46% CZK/HUF15.82 -0.13%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX108,084.78 +0.77% MTELEKOM1,748 +1.95% MOL2,996 -0.73% OTP33,230 +1.47% RICHTER9,665 +0.52% OPUS481 -2.7% ANY7,500 +2.93% AUTOWALLIS153 +0.65% WABERERS5,400 0% BUMIX10,318.11 +0.57% CETOP3,663.21 -1.35% CETOP NTR2,305.96 +0.62% BUX108,084.78 +0.77% MTELEKOM1,748 +1.95% MOL2,996 -0.73% OTP33,230 +1.47% RICHTER9,665 +0.52% OPUS481 -2.7% ANY7,500 +2.93% AUTOWALLIS153 +0.65% WABERERS5,400 0% BUMIX10,318.11 +0.57% CETOP3,663.21 -1.35% CETOP NTR2,305.96 +0.62%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
hadiipar
Rába Holding
béke
tőzsde

Roncsfutamba küldte a Rheinmetallt a béke reménye, de a magyar Rába minden kanyarból visszabillen

Kihúzta a szőnyeget a védelmi szektor alól Donald Trump béketerve. Mégis korai lenne a hadiipar alkonyát jövendölni. A korrekció vásárlókat vonz és beszállási pontokat kínál.
Faragó József
2025.11.24, 13:38
Frissítve: 2025.11.24, 13:44

Már a második kereskedési napon szórják a hadiipari részvényeket az európai tőzsdéken, így a pesti parketten is. Érdekes, hogy a Rába, bár meredek kanyarokat vesz a kurzus, még ebben a hangulatban sem fékez.

hadiipar
Beadták a hadiipart, de a Rába nem fékez / Fotó: Kallus György

Újabb gyásznapot tart a védelmi szektor Európában

Már pénteken is zuhant a német Rheinmetall védelmi ipari vállalat részvényárfolyama, miután kiszivárgott Donald Trump amerikai elnök béketervének tartalma. De a tankokhoz, hadihajókhoz és repülőgépekhez hajtás- és vezérlőtechnológiát szállító Renk részvényei is gyengültek. Visszavetette a katonai radarrendszereket, optikai eszközöket és elektronikus hadviselési rendszereket fejlesztő és gyártó Hensoldt papírjait is a béke lehetősége. És a frankfurti tőzsdén nemrégiben debütált Thyssenkrupp Marine System (TKMS) hadihajó- és tengeralattjáró-gyártó is veszített értékéből.

Hétfőn is folyatódott a hadiipar lejtmenete:

  • közel 5 százalékot csúszott a Rheinmetall,
  • majd ugyanennyit szánkázott a TKMS,
  • bő 4 százalékot esett a Hensoldt,
  • szűk 4 százalékot gyengült Renk.

A pesti parkett is beszakadt a hadiipar alatt, de az esés vásárlókat vonz

Pénteken mindent szórtak a pesti tőzsdén, aminek csak köze van a védelmi iparhoz. A második legforgalmasabb papír volt a múlt hét utolsó kereskedési napján a 4iG, melyet blue chipnyi forgalommal öntöttek a pesti parkettre. De már pénteken is megjelentek a vásárlók 4450 forintnál. 

Hétfőn valamelyest enyhült a nyomás,  a 4iG már csak a negyedik legforgalmasabb papír és

most is veszik 4500 forint magasságában. 

Ami nem véletlen. Aligha valószínű, hogy a békekötés egyúttal a fegyvergyártás alkonyát is jelentené. Más szóval, a korrekció beszállási pontokat kínál.

Arról sem szabad elfeledkezni, hogy egy évvel ezelőtt még ezer forint alatt jegyezték a részvényt.

4IG részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
4IG részvény14:39:00
Árfolyam: 4,640 HUF +30 / +0.65 %
Forgalom: 399,686,765 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

Meredek kanyarokat vesz a Rába, de nem fékez

Az évekig alvó papírként szunnyadó Rábát a 4iG bevásárlása ébresztette fel, s fennáll a lehetőség, hogy a cseh CSG  és a magyar 4iG párosa regionális hadiipai gyártóhellyé fejlesztheti. A Rába kurzusa hétfőn 3830 és 3990 forint között oszcillál. Hol pluszba kapaszkodik, hol mínuszba csúszik a kurzus. Elképesztően meredek kanyarokat vesz a részvény, amely

a pesti parketten kézenfekvő lehetőség, ha a hadiipari kitettségről van szó. 

Arról sem szabad elfeledkezni, hogy a papír egy évvel ezelőtt 1300 forintnál ejtőzött.

RABA részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
RABA részvény13:39:35
Árfolyam: 3,900 HUF +60 / +1.54 %
Forgalom: 24,600,960 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.