Roncsfutamba küldte a Rheinmetallt a béke reménye, de a magyar Rába minden kanyarból visszabillen
Már a második kereskedési napon szórják a hadiipari részvényeket az európai tőzsdéken, így a pesti parketten is. Érdekes, hogy a Rába, bár meredek kanyarokat vesz a kurzus, még ebben a hangulatban sem fékez.
Újabb gyásznapot tart a védelmi szektor Európában
Már pénteken is zuhant a német Rheinmetall védelmi ipari vállalat részvényárfolyama, miután kiszivárgott Donald Trump amerikai elnök béketervének tartalma. De a tankokhoz, hadihajókhoz és repülőgépekhez hajtás- és vezérlőtechnológiát szállító Renk részvényei is gyengültek. Visszavetette a katonai radarrendszereket, optikai eszközöket és elektronikus hadviselési rendszereket fejlesztő és gyártó Hensoldt papírjait is a béke lehetősége. És a frankfurti tőzsdén nemrégiben debütált Thyssenkrupp Marine System (TKMS) hadihajó- és tengeralattjáró-gyártó is veszített értékéből.
Hétfőn is folyatódott a hadiipar lejtmenete:
- közel 5 százalékot csúszott a Rheinmetall,
- majd ugyanennyit szánkázott a TKMS,
- bő 4 százalékot esett a Hensoldt,
- szűk 4 százalékot gyengült Renk.
A pesti parkett is beszakadt a hadiipar alatt, de az esés vásárlókat vonz
Pénteken mindent szórtak a pesti tőzsdén, aminek csak köze van a védelmi iparhoz. A második legforgalmasabb papír volt a múlt hét utolsó kereskedési napján a 4iG, melyet blue chipnyi forgalommal öntöttek a pesti parkettre. De már pénteken is megjelentek a vásárlók 4450 forintnál.
Hétfőn valamelyest enyhült a nyomás, a 4iG már csak a negyedik legforgalmasabb papír és
most is veszik 4500 forint magasságában.
Ami nem véletlen. Aligha valószínű, hogy a békekötés egyúttal a fegyvergyártás alkonyát is jelentené. Más szóval, a korrekció beszállási pontokat kínál.
Arról sem szabad elfeledkezni, hogy egy évvel ezelőtt még ezer forint alatt jegyezték a részvényt.
Meredek kanyarokat vesz a Rába, de nem fékez
Az évekig alvó papírként szunnyadó Rábát a 4iG bevásárlása ébresztette fel, s fennáll a lehetőség, hogy a cseh CSG és a magyar 4iG párosa regionális hadiipai gyártóhellyé fejlesztheti. A Rába kurzusa hétfőn 3830 és 3990 forint között oszcillál. Hol pluszba kapaszkodik, hol mínuszba csúszik a kurzus. Elképesztően meredek kanyarokat vesz a részvény, amely
a pesti parketten kézenfekvő lehetőség, ha a hadiipari kitettségről van szó.
Arról sem szabad elfeledkezni, hogy a papír egy évvel ezelőtt 1300 forintnál ejtőzött.