Tizedelés a Hewlett-Packardnál: hatezer dolgozó munkáját veszi el a mesterséges intelligencia

A mesterséges intelligencia a Hewlett-Packard (HP Inc.) minden tizedik dolgozójának veszi el a munkáját – derült ki azután, hogy hatezer főt elérő leépítési hullámról döntött a számítástechnikai óriásvállalat, amely világszerte 58 ezer embert foglalkoztat a legfrissebb adatok szerint.

A Hewlett-Packard kaliforniai központjában már a mesterséges intelligencia szemüvegén keresztül látják a jövőt / Fotó: AFP

A 2028-as pénzügyi évben lezáruló „automatizálási folyamat” egymilliárd dolláros megtakarítást eredményez, de előbb csak kiadások vannak vele: a november 1-jével kezdődött 2026-os üzleti évben a mesterséges intelligenciára (MI) történő átállási program költsége 250 millió dollár, erre később egy 400 milliós tétel rakódik rá. A hírt bejelentő Enrique Lores elnök-vezérigazgató elmondása szerint az MI-alkalmazások bevetése

a gyártmányfejlesztés,

az ügyféltámogatás,

az értékesítés

és a gyártás

területén szed majd áldozatokat. A HP februárban már lezárt egy 2022-ben indított, végül 2 ezer dolgozó elküldésével járó leépítési programot, amellyel 2,2 milliárd dollárt tudott megspórolni. A most bejelentettel kapcsolatban öröm az ürömben, hogy a végén lehet – ha rosszul megy –, megelégszenek 4 ezer dolgozó elbocsátásával.

A Hewlett-Packard veszélyben érzi a profitját

A program globális, azaz a HP és az MI nem válogat, ahol a digitalizálható munkaerőt talál, ott érik a váltás. Enrique Lores szerint nem tehetnek másként, meg kell őrizzék a versenyképességüket, különben elszalad mellettük a világ.

A piac a hatékonyságot növelő és a profittermelést támogató leépítéseket pozitívan szokta fogadni, most azonban kivételt tett, az árfolyam 5,2 százalékot zuhant a keddi amerikai tőzsdezárást követően kiadott HP-gyorsjelentésre, amely a karcsúsítási tervet is tartalmazta.

Az árfolyam idei alakulásán a Trump-féle, hangulatfüggő gazdaságpolitika kockázatai mély nyomot hagytak, a kurzus idén a gyorsjelentés közreadásáig már 25 százalékot gyengült.

A mostani meredek esést azonban nem a leépítések híre, hanem az elemzői várakozásoktól elmaradó profitprognózis válthatta ki, a HP ugyanis a novemberrel indult üzleti évére – az egyszeri tételek nélkül számítva – 2,90–3,20 dollár közötti egy részvényre eső nyereséget (EPS) vetített előre, szemben a Wall Street 3,32 dolláros reményeivel. A folyó negyedévre vonatkozó 73–81 centes EPS-tartománnyal nem volt különösebb gond, abba „belefért” a 78 centes piaci konszenzus.