Hétvége Kiderült, mitől szenved az amerikai középosztály

Belefáradt az amerikai középosztály a fél évtizedes inflációba. Az áruk és szolgáltatások most átlagosan 25 százalékkal kerülnek többe, mint 2020-ban. A megélhetési válság kiemelt szerepet játszott Trump tavalyi megválasztásában éppúgy, mint a szocialista polgármesterjelölt New York-i győzelmében.

Az infláció megeszi a középosztályt / Fotó: Shannon Stapleton / Reuters

Már a gyorsjelentésekben is visszaköszön

A Pew Research Center meghatározása szerint az amerikai középosztályi háztartások jövedelme évi 66 ezer és 200 ezer dollár közé esik.

Ezen társadalmi réteg feltűnő takarékossága immár a vállalati gyorsjelentésekben is lecsapódik.

A Wingstop gyorséttermi lánc arról számolt be, hogy

a középosztálybeliek fogyasztása az alacsonyabb jövedelműek szintjére csúszott az üzleteikben.

A Target üzletlánc is visszaeső eladásokról számolt be, s kiemelte, hogy a vásárlók óvatosan költenek diszkrecionális termékekre, például otthoni dekorációkra és ruházatra.

Míg a Walmart, amely a világ legnagyobb kiskereskedelmi cége, erős értékesítést jelentett, mert

minden jövedelmi csoport az olcsó üzletekben tolong.

Közérzeti tényező az infláció

A Michigan Egyetem fogyasztói hangulatfelmérése szerint a középjövedelműek 44 százalékának pénzügyi helyzete rosszabb volt, mint egy évvel ezelőtt, míg 23 százalékuk jobban érezte magát a szeptemberben véget ért negyedév háromhavi átlaga alapján.

Akik rosszabbul érzik magukat, túlnyomórészt azt mondták, ez az infláció miatt van.

A tőzsdei nyereség sem segít

Mindez olyan időszakban, amikor a tőzsdei árfolyamok emelkedése enyhíthetné az inflációs nyomást. Nos,

a legtehetősebb családok valóban élvezik a tőzsdei nyereséget.

És ugyan a középosztálybelieknek is vannak részvénybefektetéseik és nyugdíjalapjuk, ám ezt nem törhetik fel, hogy a napi fogyasztásukat finanszírozzák.

Az emberek úgy érzik, hogy az életszínvonaluk apad

– fogalmaz Stefanie Stantcheva, a Harvard közgazdaságtan-professzora, aki az infláció pszichológiáját tanulmányozta. Kutatásai szerint az alacsonyabb jövedelműek körében az árak emelkedésével kapcsolatos érzelmek erősebbek.