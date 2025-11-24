Hétvége Kiderült, mitől szenved az amerikai középosztály
Belefáradt az amerikai középosztály a fél évtizedes inflációba. Az áruk és szolgáltatások most átlagosan 25 százalékkal kerülnek többe, mint 2020-ban. A megélhetési válság kiemelt szerepet játszott Trump tavalyi megválasztásában éppúgy, mint a szocialista polgármesterjelölt New York-i győzelmében.
Már a gyorsjelentésekben is visszaköszön
A Pew Research Center meghatározása szerint az amerikai középosztályi háztartások jövedelme évi 66 ezer és 200 ezer dollár közé esik.
Ezen társadalmi réteg feltűnő takarékossága immár a vállalati gyorsjelentésekben is lecsapódik.
- A Wingstop gyorséttermi lánc arról számolt be, hogy
a középosztálybeliek fogyasztása az alacsonyabb jövedelműek szintjére csúszott az üzleteikben.
- A Target üzletlánc is visszaeső eladásokról számolt be, s kiemelte, hogy a vásárlók óvatosan költenek diszkrecionális termékekre, például otthoni dekorációkra és ruházatra.
- Míg a Walmart, amely a világ legnagyobb kiskereskedelmi cége, erős értékesítést jelentett, mert
minden jövedelmi csoport az olcsó üzletekben tolong.
Közérzeti tényező az infláció
A Michigan Egyetem fogyasztói hangulatfelmérése szerint a középjövedelműek 44 százalékának pénzügyi helyzete rosszabb volt, mint egy évvel ezelőtt, míg 23 százalékuk jobban érezte magát a szeptemberben véget ért negyedév háromhavi átlaga alapján.
Akik rosszabbul érzik magukat, túlnyomórészt azt mondták, ez az infláció miatt van.
A tőzsdei nyereség sem segít
Mindez olyan időszakban, amikor a tőzsdei árfolyamok emelkedése enyhíthetné az inflációs nyomást. Nos,
a legtehetősebb családok valóban élvezik a tőzsdei nyereséget.
És ugyan a középosztálybelieknek is vannak részvénybefektetéseik és nyugdíjalapjuk, ám ezt nem törhetik fel, hogy a napi fogyasztásukat finanszírozzák.
Az emberek úgy érzik, hogy az életszínvonaluk apad
– fogalmaz Stefanie Stantcheva, a Harvard közgazdaságtan-professzora, aki az infláció pszichológiáját tanulmányozta. Kutatásai szerint az alacsonyabb jövedelműek körében az árak emelkedésével kapcsolatos érzelmek erősebbek.
Felélték pandémiás megtakarításaikat
Az elmúlt fél évtized inflációs gazdasága éles ellentétben áll a jelzálogpiaci válságot követő évtizeddel, amikor az alacsony kamatok mellett megfizethető volt az amerikai élet.
Amikor a világjárvány kitört, a középosztálybeliek több pénzt tudtak megtakarítani, mert érkeztek a kormányzati csekkek, kibővített adókedvezményt kaptak, s a lezárások miatt nem tudtak fogyasztani.
2022 elejére az amerikai középosztály 500 milliárd dollár extra megtakarítást halmozott fel
a Moody’s Analytics szerint.
Az infláció azonban 2021 tavaszán felgyorsult, s 2022 júniusában 9 százalék fölé kúszott. A Moody’s szerint 2025 elejére a középosztály minden pluszmegtakarítását elköltötte, hogy lépést tudjon tartani az egyre magasabb megélhetési költségekkel. A béremelések sem segítettek – azokat is elnyelte az infláció. Donald Trump elnök, amikor csak szóba kerül az infláció témája, sohasem mulasztja el, hogy ez ügyben elverje a port demokrata párti elnökelődjén, Joe Bidenen. Idén 2,3 és 3 százalék közötti éves inflációs rátákat mértek, a Federal Reserve tavaly szeptember óta ötször csökkentette kamatait, és az elnök még alacsonyabb hitelezési költségeket sürget.