4iG: Jászai Gellért Washingtonban folytatta magas szintű egyeztetéseit a magyar–amerikai stratégiai együttműködés erősítéséről

Az Orbán Viktor miniszterelnök által vezetett hivatalos magyar delegáció tagjaként Jászai Gellért, a 4iG Nyrt. elnöke és Magyarország üzleti kapcsolatok fejlesztéséért felelős rendkívüli és meghatalmazott nagykövet több kiemelt jelentőségű találkozót folytatott Washingtonban a magyar–amerikai stratégiai együttműködés elmélyítése érdekében.

Jászai Gellért, a 4iG elnöke is része Orbán Viktor washingtoni küldöttségének / forrás: 4iG

Jászai Gellért egyeztetett Kam Ghaffariannal, az Axiom Space, Quantum Space, Intuitive Machines és X-energy társalapítójával. A megbeszélésen a 4iG Space and Defence Technologies vezetőivel közösen áttekintették a 4iG Csoport által októberben bejelentett, 100 millió dollár értékű tőkebefektetéshez kapcsolódó előkészítő folyamatok aktuális állását. A befektetés az amerikai Axiom Space vállalatot érinti, amely kulcsszerepet játszott Kapu Tibor űrmissziójának megvalósításában is. A felek emellett megvitatták a közösen fejlesztett, Föld körüli pályán működő, a földi infrastruktúrától független adatfeldolgozó központ (ODC – Orbital Data Center) projekt következő fejlesztési lépéseit is.

Jászai Gellért emellett tárgyalásokat folytatott Brendan Hanrahannel, az amerikai külügyminisztérium európai ügyekért felelős vezető tisztviselőjével, Mark Fleminggel, a Nyugat-Közép-Európai Ügyek Hivatalának igazgatójával, valamint Robert J. Palladinóval, az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének ügyvivőjével. A megbeszélések középpontjában a magyar–amerikai kapcsolatokban rejlő lehetőségek álltak a pénteki magas szintű találkozókat megelőzően.

Végül a 4iG Csoport találkozott Michael Kratsios-al, Donald Trump tudományos és technológiai főtanácsadójával,

akivel a két ország közötti stratégiai technológiai együttműködés — különösen a mesterséges intelligencia és az űripar — fejlesztéséről egyeztetett.

Jászai Gellért szerint a pénteki nap történelmi jelentőségű lehet a magyar–amerikai kapcsolatokban, amely új alapokra helyezheti az üzleti, gazdasági és stratégiai együttműködést a két ország között.