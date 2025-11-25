A Parlament Gazdasági Bizottsága zöld utat adott: egy lépésre az ingyenes készpénzfelvétel 300 ezer forintos felső korlátja

A Parlament Gazdasági Bizottsága jóváhagyta azt a módosítást, amely 2026. január 1-jétől 300 ezer forintra emeli a bankautomatákból havonta díjmentesen felvehető készpénz összegét. A Biztos Döntés értékelése szerint a változtatás több mint 1,3 millió nyugdíjast érinthet, akik bankszámlára kapják az ellátásukat.

A Parlament Gazdasági Bizottsága zöld utat adott – több mint egymillió nyugdíjas járhat jól az ingyenes készpénzfelvétel duplázásával / Fotó: Székelyhidi Balázs

Mi változik, és mi marad a régiben?

A tervezet kizárólag az összeghatár emeléséről szól, a felvétel módja nem módosul. Továbbra is

két részletben lehet felvenni a teljes havi keretet,

bármely magyarországi forint-ATM használható díjmentesen,

banktól függetlenül érvényes a kedvezmény.

Ez különösen azokon a településeken jelent könnyebbséget, ahol korlátozott a banki jelenlét.

Egyre több településen lehet készpénzt felvenni

A jogszabályi háttérhez kapcsolódóan jelentős ATM-telepítés zajlik. A tervek szerint:

2025 végéig minden 1000 fő feletti településen,

2026 végéig pedig minden legalább 500 lakosú településen

működnie kell bankjegykiadó automatának. Így a díjmentes készpénzfelvétel egyre több helyen lesz elérhető.

Mit nem érint a módosítás?

Változatlan marad a bolti cash-back-rendszer: az üzletek pénztárainál továbbra is legfeljebb 40 ezer forint vehető fel ingyen havonta. Ez jelenleg kizárólag a Penny üzleteiben érhető el, és egyelőre nincs jel arra, hogy más láncok is bevezetnék.

Jelentős megtakarítást hozhat a nyugdíjasoknak

A díjmentes keret emelése különösen időszerű, mert

a 150 ezer forintos limit 2013-as bevezetésekor az átlagnyugdíj mindössze 118 ezer forint volt, míg ma már több mint 245 ezer forint.

A változásnak köszönhetően megszűnhet a készpénzfelvételi díj sok érintettnél, egy átlagnyugdíjas akár évi 30 ezer forintot is megtakaríthat, ami nagyjából egy 1 százalékos nyugdíjemelésnek felel meg – mutat rá a Biztos Döntés.