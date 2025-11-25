Deviza
EUR/HUF381.97 -0.08% USD/HUF329.92 -0.59% GBP/HUF435.35 +0.09% CHF/HUF408.66 -0.45% PLN/HUF90.33 +0.07% RON/HUF75.04 -0.13% CZK/HUF15.82 +0.03% EUR/HUF381.97 -0.08% USD/HUF329.92 -0.59% GBP/HUF435.35 +0.09% CHF/HUF408.66 -0.45% PLN/HUF90.33 +0.07% RON/HUF75.04 -0.13% CZK/HUF15.82 +0.03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX108,613.56 +0.84% MTELEKOM1,766 0% MOL2,924 -1.35% OTP33,680 +1.84% RICHTER9,800 +2.24% OPUS481 -2.04% ANY7,300 -2.14% AUTOWALLIS150 -2.6% WABERERS5,400 0% BUMIX10,429.54 +0.36% CETOP3,728.14 +1.36% CETOP NTR2,334.28 +1.36% BUX108,613.56 +0.84% MTELEKOM1,766 0% MOL2,924 -1.35% OTP33,680 +1.84% RICHTER9,800 +2.24% OPUS481 -2.04% ANY7,300 -2.14% AUTOWALLIS150 -2.6% WABERERS5,400 0% BUMIX10,429.54 +0.36% CETOP3,728.14 +1.36% CETOP NTR2,334.28 +1.36%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
atm
készpénzfelvételi
nyugdíj

A Parlament Gazdasági Bizottsága zöld utat adott: egy lépésre az ingyenes készpénzfelvétel 300 ezer forintos felső korlátja

Sokakat érintő változás körvonalazódik a hazai pénzügyi mindennapokban. A készpénz használatát érintő új lehetőség hamarosan alapjaiban rendezheti át a megszokott rutinokat. A döntés hatása pedig jóval nagyobb lehet annál, mint amit elsőre gondolnánk.
Ballagó Dániel
2025.11.25, 17:40
Frissítve: 2025.11.25, 17:44

A Parlament Gazdasági Bizottsága jóváhagyta azt a módosítást, amely 2026. január 1-jétől 300 ezer forintra emeli a bankautomatákból havonta díjmentesen felvehető készpénz összegét. A Biztos Döntés értékelése szerint a változtatás több mint 1,3 millió nyugdíjast érinthet, akik bankszámlára kapják az ellátásukat.

készpénz
A Parlament Gazdasági Bizottsága zöld utat adott – több mint egymillió nyugdíjas járhat jól az ingyenes készpénzfelvétel duplázásával / Fotó: Székelyhidi Balázs

Mi változik, és mi marad a régiben?

A tervezet kizárólag az összeghatár emeléséről szól, a felvétel módja nem módosul. Továbbra is

  • két részletben lehet felvenni a teljes havi keretet,
  • bármely magyarországi forint-ATM használható díjmentesen,
  • banktól függetlenül érvényes a kedvezmény.

Ez különösen azokon a településeken jelent könnyebbséget, ahol korlátozott a banki jelenlét.

Egyre több településen lehet készpénzt felvenni

A jogszabályi háttérhez kapcsolódóan jelentős ATM-telepítés zajlik. A tervek szerint:

  • 2025 végéig minden 1000 fő feletti településen,
  • 2026 végéig pedig minden legalább 500 lakosú településen

működnie kell bankjegykiadó automatának. Így a díjmentes készpénzfelvétel egyre több helyen lesz elérhető.

Mit nem érint a módosítás?

Változatlan marad a bolti cash-back-rendszer: az üzletek pénztárainál továbbra is legfeljebb 40 ezer forint vehető fel ingyen havonta. Ez jelenleg kizárólag a Penny üzleteiben érhető el, és egyelőre nincs jel arra, hogy más láncok is bevezetnék.

Jelentős megtakarítást hozhat a nyugdíjasoknak

A díjmentes keret emelése különösen időszerű, mert

a 150 ezer forintos limit 2013-as bevezetésekor az átlagnyugdíj mindössze 118 ezer forint volt, míg ma már több mint 245 ezer forint.

A változásnak köszönhetően megszűnhet a készpénzfelvételi díj sok érintettnél, egy átlagnyugdíjas akár évi 30 ezer forintot is megtakaríthat, ami nagyjából egy 1 százalékos nyugdíjemelésnek felel meg – mutat rá a Biztos Döntés.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu