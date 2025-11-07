Magyar–amerikai kettős adóztatás: közel két éve egyezmény nélkül – az Orbán–Trump-csúcstalálkozón rendezhetik a legégetőbb kérdést?

2022. július 8-án az Egyesült Államok egyoldalúan felmondta a Magyarországgal 1979-ben kötött, a kettős adóztatás elkerülését célzó egyezményt, amely hivatalosan 2024. január 1-jétől lépett hatályba, ezzel a magyar és amerikai pénzügyi kapcsolatokban évtizedes gyakorlat változott meg. Az egyezmény felmondásával megszűnt az a jogi keret, amely mérsékelte az amerikai forrásból származó jövedelmek adóterhét a magyar befektetők számára. Jelenleg tehát nincs érvényes adóegyezmény a két ország között.

Kettős adóztatás hatásai a magyar befektetőkre és vállalkozásokra

Osztalékok és kamatok: Az amerikai forrásadó az osztalékokra egyezmény hiányában akár 30 százalék is lehet, míg Magyarországon az osztalékból származó jövedelem után 15 százalék SZJA és bizonyos esetekben 13 százalék SZOCHO fizetendő, így a teljes adóteher jelentősen nőhet és összesen akár 48 százalékot is elérhet.

Árfolyamnyereség: Részvények eladásából származó nyereség után továbbra is a magyar szabályok szerinti 15 százalék SZJA esedékes.

Kisvállalkozások: Azok a vállalkozások, amelyek amerikai forrásból kapnak bevételt (például ügyfelektől, licencdíjakból), szintén nagyobb adóterhekkel számolhatnak.

Befektetési döntések: Az amerikai részvények és kötvények, valamint az amerikai kibocsátású ETF-ek kevésbé vonzóvá válhatnak a magasabb adóteher miatt. Utóbbi esetében az európai ETF-ek (például ír vagy luxemburgi) révén mérsékelhető a terhelés.

Politikai és diplomáciai háttér

Elemzők szerint a felmondás hátterében politikai okok is állhatnak, például Magyarország vétója az OECD (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) által javasolt globális minimumadó bevezetésével kapcsolatban, amely az USA számára fontos cél volt. Bár a két ország már tárgyalt egy új, korszerű egyezményről, az amerikai Kongresszus ratifikációja elmaradt, így a helyzet rendezetlen maradt.

Kilátások és washingtoni tárgyalások

A helyzet javulása attól függhet, hogy a magyar és amerikai kormány milyen megoldást talál a közelgő washingtoni tárgyalásokon. Orbán Viktor miniszterelnök a csúcstalálkozó előtt hangsúlyozta: célja, hogy

új fejezetet nyissanak a magyar–amerikai kapcsolatokban,

és stratégiai együttműködést építsenek ki gazdasági és biztonsági téren is. Hozzátette, Donald Trump újraválasztásával új perspektívák nyíltak, és most lehetőség van arra, hogy helyrehozzák mindazt, amit a Biden-adminisztráció alatt a kétoldalú viszony elszenvedett – ez pedig az adózási kérdések rendezésére is kedvező hatással lehet.